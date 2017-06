Ailton wünscht sich „ein Spiel nur für Ivan“

Ivan Klasnic war am Samstag beim Benefizspiel in Hannover ein gern gesehener Gast.

Hannover/Bremen - Nach dem Benefizspiel von Clemens Fritz und Per Mertesacker in Hannover wünscht sich Werder-Legende Ailton schon den nächsten Spaßkick - zu Ehren von Ivan Klasnic.

Die spektakulärsten Szenen des Spiels gehörten Ivan Klasnic. Sein Heber zum zwischenzeitlichen 3:3, sein schöner, wenn auch erfolgloser Seitfallzieher – der ehemalige Werder-Star ist immer noch ein 1a-Show-Fußballer. Die spektakulärste Anreise zum Benefizspiel in Hannover hatte ebenfalls Klasnic – gemeinsam mit Ailton kam er per Helikopter nach Hannover. Was beiden nur mittelgut gefiel. Und die spektakulärste Idee des Tages hatte auch etwas mit Klasnic zu tun, kam aber von Ailton. Der Brasilianer würde im kommenden Jahr gerne ein Spiel nur für Klasnic organsieren, quasi ein verkapptes Abschiedsspiel, weil der Torjäger nie eines bekommen hat. „Es soll kein Spiel für Geld sein, sondern fürs Herz“, sagt Ailton.

Bislang ist es nur ein Denkmodell, ein Wunsch. Doch der „Kugelblitz“ meint es vollkommen ernst, hat auch schon versucht, Dieter Burdenski für die Idee zu begeistern. „Alleine kann ich es nicht machen“, sagt Ailton und hofft auf Unterstützung. Durch Burdenski, der sich mit der Durchführung von Fußballevents aller Art bestens auskennt. „Vielleicht hilft er“, hofft der 43-Jährige.

Merte's 96-Freunde und Clemens' Werderaner trennen sich 7:7 Zur Fotostrecke

Denn es ist ihm ein echtes Anliegen, etwas für Klasnic zu tun. Gemeinsam hatten sie Werder Bremen 2004 zum Double geschossen, Ailton mit 34 Toren in Liga und Pokal, Klasnic mit 18. Seither sind sie Freunde, sind es immer geblieben. „Wir beide passen sehr gut zusammen“, meint der Südamerikaner. Allein deshalb will er seinem Kumpel etwas Gutes tun. Ailton: „Ich stelle mir ein Spiel mit vielen Meistern von 2004, mit Freunden von Ivan und mit kroatischen Nationalspielern vor.“ Quasi ein „Klasnic-Special“. Austragungsort? Vielleicht Bremen, vielleicht Hamburg, vielleicht Oldenburg.

Es ist alles noch ins Unreine gesponnen. Aber einen gewissen Charme hat die Ailton-Idee. Verdienen will er nicht daran, und es geht auch nicht darum, Klasnic das Portemonnaie zu füllen. Den Erlös, sagt Ailton, „können wir gerne spenden“. Hauptsache, Ivan Klasnic, dessen Karriere wegen der lebensbedrohlichen Nierenerkrankung zunächst unterbrochen war und schließlich vor vier Jahren früher als gewünscht enden musste, bekommt ein Match ihm zu Ehren – oder wie Ailton es sagt: „Nur für ihn.“

+ Ailton und Ivan Klasnic spielten am Samstag gemeinsam beim Benefizmatch in Hannover. © nordphoto

Klar ist: Wenn es tatsächlich so weit kommen sollte, würden sich Ivan Klasnic und Ideengeber Ailton gewiss nicht im Helikopter einfliegen lassen. Schon die Tour am Samstag aus Ostfriesland, wo sie ein All-Star-Spiel bestritten hatten, nach Hannover zum Benefizmatch der Ex-Kollegen Clemens Fritz und Per Mertesacker (7:7) war für die beiden Ex-Stürmer grenzwertig gewesen. „Ich hatte Angst“, gesteht Ailton und lacht: „Das mache ich nur einmal im Leben. Eine Stunde hat es gedauert, das war noch okay. Aber länger? Keine Chance.“

Klasnic hatte in dem kleinen Hubschrauber („Nur der Pilot, Toni und ich“) ebenfalls nicht gerade ein gutes Gefühl. „Ich mag keine Höhen. Und das bislang einzige Mal, dass ich mit einem Helikopter geflogen bin, war 2004 nach dem Pokalsieg in Berlin – aus dem Stadion ins ZDF-Sportstudio. Aber das war ein großer Hubschrauber, wir waren zehn Mann oder mehr.“ Diesmal brauchte Klasnic schon klare Anweisungen vom Piloten, um nicht vollends von der Höhenangst gepackt zu werden: „Er hat gesagt: Nur nach vorne gucken, nicht nach unten. So ging’s.“

