Ailtons Geburtstagsspiel: Werder-Legende schnürt Doppelpack und feiert mit Maradona-Double

Von: Daniel Cottäus

Werder-Bremen-Legende Ailton feierte seinen 50. Geburtstag mit einem besonderen Fußballspiel in Bassum - und vielen alten Bekannten wie Thomas Schaaf. © Oliver Soller

Mit einem besonderen Spiel und vielen prominenten Gästen hat Ailton seinen 50. Geburtstag gefeiert. Wie der Kick in Bassum lief und was Weggefährten über die Legende des SV Werder Bremen sagen.

Bassum – Er hat in seiner Laufbahn in etlichen Stadien gespielt, darunter einige der größten der Welt. Am Mittwochnachmittag allerdings betrat Paulo Sergio völliges Neuland. Von der Bassumer Sportanlage im Petermoor hatte der ehemalige Bundesligastar, der einst für Bayer Leverkusen und Bayern München aktiv war, jedenfalls noch nie etwas gehört. Bis er vor einigen Wochen die Einladung eines sehr, sehr guten Freundes erhielt. „Wenn Ailton einlädt, muss man einfach kommen“, betonte Sergio, der tags zuvor aus seiner Heimat Sao Paulo angereist war, um mit der Legende des SV Werder Bremen deren 50. Geburtstag zu feiern. „Ailton & Friends“ gegen den TSV Bassum, lautete das Duell, mit dem der Kugelblitz seinen runden Ehrentag beging – und zu dem etliche seiner alten Weggefährten gekommen waren.

Werder-Bremen-Legende Ailton feiert 50. Geburtstag: Viel Fußball-Prominenz bei besonderem Spiel in Bassum

Darunter natürlich und allen voran auch der Mann, den Ailton früher phasenweise zur Weißglut getrieben hatte, wenn er mal wieder zu spät aus dem Sommerurlaub nach Bremen zurückgekehrt war: Thomas Schaaf. „Ich habe wirklich nachgeguckt, als es hieß, dass er schon 50 wird. Ich dachte, das kann eigentlich nicht sein“, sagte Werders früherer Erfolgstrainer – und betonte: „Der rennt ja immer noch überall rum und ist immer noch schnell.“ Das war Ailton vor allem auch in der legendären Saison 2003/2004 gewesen, als er mit Schaaf und Werder Bremen am Ende das Double feierte und zudem mit 28 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga wurde. „Wir haben schon das eine oder andere Ding miteinander erlebt“, sagte Schaaf, der bekanntermaßen nicht immer komplett einverstanden mit seinem Stürmer war. „Er hat mich oft genug geärgert, aber dann habe ich ihn eben zurückgeärgert“, lachte der 62-Jährige, der das Team „Ailton & Friends“ coachte. Übrigens ohne dem Geburtstagskind taktische Anweisungen mit auf den Weg zu geben: „Wenn er heute hin und wieder mal im Abseits steht, schaue ich darüber hinweg.“

Frank Baumann, Andreas Reinke, Nelson Valdez, Tim Wiese, Philipp Bargfrede, Felix Wiedwald, Alexander Nouri, Kristian Lisztes, Pekka Lagerblom – sie alle und noch viele mehr standen mit auf dem Platz, um Ailton in seinem Geburtstagsspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus Bassum einen Sieg zu schenken, was nach 2x35 Minuten Spielzeit auch gelang. Aus einem 0:2-Pausenrückstand machten „Ailton & Friends“ einen 3:2-Erfolg, zu dem der Jubilar höchstselbst einen Doppelpack beisteuerte. Das dritte Tor erzielte Ex-Torhüter Wiedwald, der im Feld auflief. Aber natürlich war an diesem Tag nichts nebensächlicher als das Ergebnis. Vielmehr wurde der Nachmittag im Bassumer Petermoor zu einem großen Klassentreffen vor rund 700 Zuschauern. Eingeleitet hatte das Ganze übrigens ein Diego-Maradona-Double, das kurz vor dem Anstoß mit dicker Zigarre im Mund im roten Corvette eine Ehrenrunde über die Aschebahn drehte. Die große Show, das war stets Ailtons Ding.

Werder-Bremen-Legende feiert 50. Geburtstag: Ailton „war schon immer ein ganz besonderer Typ“

„Toni war schon immer ein ganz besonderer Typ. Er hat eine gewisse Lockerheit in die Kabine gebracht und die Dinge nicht so verbissen gesehen“, betonte Ailtons ehemaliger Werder-Mitspieler Christian Schulz, der als gebürtiger Bassumer die kürzeste Anreise zum Spiel hatte. „Meine Eltern wohnen immer noch hier. Ich bin zu Fuß gekommen, das waren vielleicht 300 Meter“, sagte der 40-Jährige, der seit Juli die U17 von Hannover 96 trainiert und eine ganz spezielle Ailton-Erinnerung parat hatte: „Er hat mit seinem Auto damals immer direkt vor der Kabine geparkt. Jeder wusste, dass da Halteverbot ist, aber das war ihm komplett egal. Er sorgt einfach immer für einen Lacher.“

Darüber hinaus, auch das unbestritten, war Ailton unverzichtbar wichtig für Werder Bremens Double-Mannschaft. Was ihn für den damaligen Jugendspieler Philipp Bargfrede zum Idol machte. „Als Nachwuchsspieler war er für uns immer ein Vorbild. Wir haben ihm nachgeeifert. Toni war ein toller Spieler. Ich verbinde mit ihm einige Kindheitserinnerungen“, sagte der 34-Jährige, der seit seinem Profi-Karriereende für seinen Heimatverein Heeslinger SC aufläuft – und durchaus auch als Scout unterwegs ist. Mit einem Augenzwinkern in Richtung Ailton sagte er: „Wir haben zwar den einen oder anderen guten Stürmer bei uns, aber vielleicht können wir den einen oder anderen noch gebrauchen.“ (dco)