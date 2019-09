Nagelsmann fordert Rot für Klaassen und ärgert sich über Kohfeldt

Bremen - Die drei Punkte waren im Sack, die Tabellenführung verteidigt, trotzdem präsentierte sich Julian Nagelsmann nach dem 3:0-Sieg seines RB Leipzig beim SV Werder Bremen nicht ganz zufrieden.

Julian Nagelsmann hätte gerne einen stärken Auftritt seines Teams bei Werder Bremen gesehen und dazu noch eine Rote Karte für Werder-Kapitän Davy Klaassen. Dabei kritisierte Nagelsmann auch das Verhalten von Werder-Coach Florian Kohfeldt und dessen Bank – und das verwunderte nach der Partie schon ein bisschen. Denn eigentlich verstehen sich die beiden Trainer, die in Marc Kosicke denselben Berater haben, ganz gut.

Was war passiert? In der 23. Minute war der Leipziger Konrad Laimer in der Hälfte des SV Werder Bremen mit offener Sohle gegen Leonardo Bittencourt zu Werke gegangen, traf den Bremer am Knie. Schlimmstes musste befürchtet werden. Der aufgebrachte Davy Klaassen eilte herbei, ging in einen völlig unnötigen Zweikampf mit Nordi Mukiele und traf den Leipziger mit dem Ellenbogen im Gesicht. Mukiele fiel sofort schreiend zu Boden, stand aber genauso schnell wieder auf, um sich den Übeltäter zu schnappen.

Werder Bremen: Davy Klaassen trifft Leipzigs Nordi Mukiele mit dem Ellenbogen im Gesicht

Andere Profis beruhigten die Gemüter, verletzt hatte sich Mukiele nicht. Derweil beklagten sich Kohfeldt und sein Trainerteam vor der Bank des SV Werder Bremen über Laimers hartes Einsteigen. Dabei kam es auch zum Blickkontakt zwischen Florian Kohfeldt und Julian Nagelsmann. Der Trainer von RB Leipzig deutete seinen Unmut über das Bremer Verhalten mit der Forderung einer Karte an, Kohfeldt beruhigte deshalb sofort seine Mitarbeiter. Schiedsrichter Tobias Stieler beließ es bei einer Ermahnung der Spieler.

Doch Julian Nagelsmann kartete später im ZDF-Sportstudio bei Ansicht der TV-Bilder nach. „Die ganze Bremer Bank steht da und fordert eine Rote Karte für unseren Spieler – und hinterher ist es der Bremer Spieler, der die Rote Karte verdient gehabt hätte“, meinte der 32-Jährige und gönnte sich auch noch einen Seitenhieb Richtung Florian Kohfeldt und Co.: „Ich habe es nicht so gerne, wenn die ganze Bank dasteht und wild rumfuchtelt.“ Dass er und seine Kollegen ebenfalls nicht immer kühlen Kopf auf der Bank bewahrt und zwischendurch eine Gelbe Karte für Michael Lang gefordert hatten, war Nagelsmann wohl entfallen. Immerhin wertete er Laimers Einsteigen, das Bittencourt unverletzt überstanden hatte, als durchaus verwarnungswürdig.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt hat Ellenbogen-Check nicht gesehen

Und was sagte Florian Kohfeldt zum Ellenbogencheck von Davy Klaassen? „Ich habe es nicht gesehen. In solchen Fällen sollte man sich auch die Reaktion der Spieler anschauen und sich nicht nur auf die Fernseh-Bilder verlassen. Ich habe mit Davy gesprochen und auch mit RB-Spielern. Keiner hat das als etwas Schlimmes wahrgenommen.“ Das galt übrigens genauso für die Video-Assistenten in Köln, die nicht einschritten. Eine nachträgliche Sperre von Klaassen muss Werder Bremen jedenfalls nicht befürchten, weil es sich um eine Tatsachenentscheidung handelt. (kni)

