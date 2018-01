Ärger über Videobeweis: „Willkürlich und ein Witz“

Mal überlegen, was nach dem falschen Einwurf in München passiert ist? Tor Bayern und Gelb für Kohfeldt, weil er sich darüber geärgert hat.

Das war in der Tat die Szene des Spiels. Ich sehe diese Entscheidung auch kritisch. Nicht, weil es zu lange gedauert hat oder vom Foul bis zum Tor 12 Sekunden vergingen. Das ist meiner Meinung nach vollkommen irrelevant. Die Entscheidung gefällt mir nicht, weil ich schon seit Jahren der Meinung bin, dass dieses Zurückpfeifen des Ellenbogeneinsatzes beim Abspringen ansich nicht okay ist. Es ist eine normale Körperbewegung die zum Sprung dazu gehört. Und nur weil jemand dann in den Ellenbogen hineinspringt, wie es FH_King schon richtig geschrieben hat, muss man das nicht abpfeifen. Die Verletzungsgefahr ist dabei bei weitem nicht so hoch, wie sie immer hochstillisiert wird. Diese Aktionen passieren ja in jedem Spiel trotzdem. Und es rennen deshalb am nächsten Spieltag nicht 20 Leute mit gebrochenen Nasen herum...

Es wird überhaupt nicht mehr unterschieden, ob der Ellenbogeneinsatz gegen den Mann ging oder nicht. Es ist sofort eine zu bestrafende Aktion, egal ob wie heute gesehen Delaney eher am Ball ist, und dann jemand in seine Ellenbogen hineinfliegt. Das ist nicht richtig! Wer das nicht abkann, der sollte dann eben kein Fußball spielen, denn er ist dafür dann einfach zu weich.

Zum Video-Einsatz generell: Ich stimme allen zu, dass es einer genauen Definition bedarf, wann der Videoschiedsrichter etwas zu begutachten hat. Und diese Definition ist so lächerlich einfach, dass es mich wundert, warum man es nicht so macht. JEDES Scoring Play, sprich JEDES Tor, was auf dem Platz fällt, sollte vom Videoschiedsrichter angeschaut werden. So einfach ist das.

Wenn Hamburg ein Abseitstor erzielt und dieses Tor dann nicht zurückgenommen wird, weil es eben nicht mehr angeschaut wird, dann ist das Wettbewerbsverzerrung. Die Regeln müssen für alle gleich angewendet werden. Gerade Tore aus Abseitspositionen sind einer der Hauptgründe, warum ein Videobeweis prinzipiell eine hilfreiche Sache ist. Solche Situationen sind durch die TV Bilder leicht zu begutachten und es kann dann eigentlich keine zwei Meinungen mehr geben. "Ein bisschen Abseits" gibt es nicht, da gibt es nur schwarz oder weiß.

Von daher kann man bei der Anwendung des Bideobeweises bei Toren momentan durchaus von Willkür sprechen.

Bei jeder Bewertung von Situationen muss dabei der Grundsatz gelten, dass die vom Schiedsrichter auf dem Platz getroffene Entscheidung nur dann durch den Videoschiedsrichter angezweifelt oder korrigiert werden darf, wenn der Fehler offensichtlich ist. Ist es einmal nicht aufzuklären oder es handelt sich um eine 50/50 Situation, muss die Entscheidung des Schiedsrichters auf dem Feld bestand haben. Es sollen klare FEHLER korrigiert werden; es soll nicht mal so und mal so nach Ermessen entschieden werden.

Heute hat Hertha ein Tor erfolgreich durch liegen bleiben abgewendet. Der arme Junge an der Mittellinie simulierte ganz viel aua, blieb schön liegen und der Referee am Bildschirm hat ( leider regelgerecht ) zurückgepfiffen. Die Regeln sind nunmal so, dass diese Ellenbogeneinsätze zurückgepfiffen werden. Da bedarf es eben einer Regeländerung. Und ferner bedarf es klarer Regeln für die Nutzung des Videobeweises. Entweder man schaut sich alle Tore an oder keins. Aber hier mal gucken, da mal gucken und an anderen Stellen wieder nicht, geht so nicht.