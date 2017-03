Plötzlich stabil! Werder hat die Abwehrschwäche allmählich im Griff

Leverkusen/Bremen - Von Daniel Cottäus. Sieben Minuten ging es gut, dann gab es für Werder in Leverkusen auch schon das Gegentor – ein früher Rückschlag, ein Fehlstart, eben eine Situation, die schon mal alle Pläne über den Haufen werfen kann. Tat sie dieses Mal aber nicht.

Werder blieb ruhig, spielte mutig weiter und verdiente sich auf diese Weise am Ende das 1:1. Spielerisch war das phasenweise sehr ansprechend, was Grün-Weiß da zeigte. Noch etwas entscheidender war aber eine andere Tatsache: Werder wackelte nicht, ließ kaum Chancen des offensiv stark besetzten Gegners zu. Und so kam es, dass sie in Bremen in diesen Tagen ein neues Lieblingswort haben – „gefestigt“ lautet es.

Zugegeben: Werders Torverhältnis ist immer noch weit davon entfernt, gut zu sein. 31 Mal selbst getroffen, 44 Gegentore kassiert – macht einen Wert von -13. Noch schlechter stehen nur der HSV, Ingolstadt und Darmstadt da. Dass Werder in dieser Statistik weit unten steht, ist allerdings eine Altlast aus der ersten Hälfte der bisherigen Saison. So haben die Bremer an den ersten zwölf Spieltagen 31 Treffer kassiert, an den zweiten zwölf hingegen nur noch 13 – ein Zahlendreher mit Aussagekraft. „Ich glaube, man sieht, dass wir jetzt viel gefestigter sind“, sagte Verteidiger Robert Bauer nach dem Spiel in Leverkusen. Und Fin Bartels wirkte nur wenige Minuten später so, als habe er sich mit seinem Mitspieler vorher abgesprochen: „Wir sind mittlerweile viel gefestigter.“

In Leverkusen machten die Gäste in der Tat den Eindruck, dass sie hinten alles weitestgehend im Griff haben. Natürlich trat der Gegner nach turbulenten Wochen nicht unbedingt voller Selbstvertrauen auf, aber bei solchen Hochgeschwindigkeitsspielern wie Julian Brandt, Karim Bellarabi und Kevin Kampl war es doch ziemlich bemerkenswert, dass Werder so gut wie gar nicht in Verlegenheit geriet.

Neuer Varianten-Reichtum in der Defensive

„Wir hatten eine gute Struktur im Spiel“, fand Trainer Alexander Nouri, der sich wie schon häufiger für eine „Angriffsabsicherung mit drei Innenverteidigern und dem Sechser davor“ entschieden hatte. Das System ist eine Alternative zur Viererkette, die Werder ebenfalls noch praktiziert. Ist es also der neue Varianten-Reichtum in der Defensive, der für mehr Sicherheit sorgt?

Frank Baumann ist das als Erklärung zu einfach. „Es liegt nicht nur am System“, sagte der Sportchef und verwies darauf, dass Werder im Sommer die komplette Innenverteidigung austauschen musste. Papy Djilobodji, der die Bremer mit seinem Tor gegen Eintracht Frankfurt vor dem Gang in die Relegation bewahrt hatte, ging zurück nach England, Jannik Vestergaard nach Gladbach. „Wir hatten viele Veränderungen im Sommer. Das muss sich alles erstmal finden“, sagte Baumann, der die jüngsten Resultate als Bestätigung dafür sieht, „dass wir auf dem richtigen Weg sind“.

RB Leipzig die nächste Bewährungsprobe für die Abwehr

Theodor Gebre Selassie hielt fest, dass sich die ganze Mannschaft im Defensiv-Verhalten verbessert habe. Das helfe wiederum dem Torhüter. „Er ist in einer super Form“, sagte er über Felix Wiedwald. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben forderte Gebre Selassie: „Wir müssen weitermachen. Jetzt haben wir ein Heimspiel und müssen weiter punkten.“

Am Samstag gastiert der Tabellenzweite RB Leipzig in Bremen – es dürfte die nächste Bewährungsprobe für Werders Abwehr werden. Robert Bauer sagte: „Wir versuchen an die Leistung anzuknüpfen, und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Vielleicht sind es ja drei Punkte.“