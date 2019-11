So plant Coach Florian Kohfeldt die künftige Abwehr von Werder Bremen

Bremen – Er ist schon wieder weg, nachdem er eigentlich noch gar nicht wirklich da war: Der Ausfall von Ömer Toprak mindestens bis Jahresende schmerzt den SV Werder Bremen sehr.

Das gibt auch Florian Kohfeldt offen zu, aber der Coach jammert nicht. „Ganz ehrlich: Da sitzt eine Menge richtig guter Jungs drüben in der Kabine. Der Ausfall darf keine Ausrede für uns sein, dass wir kein Bundesliga-Spiel gewinnen“, sagt der 37-Jährige: „Wir müssen halt ein paar andere Lösungen haben.“

In der Abwehr wird also weiter improvisiert. Das eingeplante Doppel aus Neuzugang Ömer Toprak und Kapitän Niklas Moisander steht nicht zur Verfügung. Beide sind verletzt – kurioserweise jeweils an der Wade. Moisander fehlt seit Anfang September. Das Comeback des 34-Jährigen lässt weiter auf sich warten, auch gegen Schalke in einer Woche dürfte Moisander fehlen. Mit Toprak, der erstmals Ende August ausfiel, dann Ende Oktober für zwei Spiele zurückkehrte, um sich gleich wieder zu verletzen, wird frühestens im neuen Jahr gerechnet.

Werder Bremen: Ömer Toprak und Niklas Moisander als feste Größen eingeplant

„Ömers Erfahrung, Geschwindigkeit und Präsenz fehlt uns“, sagt Kohfeldt, fügt aber sogleich an: „Ich kann verstehen, dass das bislang in der Öffentlichkeit noch nicht so wahrgenommen wurde. Aber ich habe ihn auf dem Trainingsplatz und in der Kabine gesehen – auch seine Spielleistungen. Die sind überschattet worden von einzelnen Situationen, ansonsten waren sie sehr gut.“

Für die Rückrunde ist der 30-jährige Toprak deshalb als feste Größe eingeplant. Auch Moisander gilt als gesetzt, wenn er wieder gesund ist. „Da ist uns ein Stück Führung und Organisation verloren gegangen“, sagt Kohfeldt zum Ausfall des Kapitäns.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt setzt aktuell auf Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp

Und nun? Der Coach hat aktuell nur zwei gesunde Innenverteidiger: Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp. Denn auch Christian Groß ist angeschlagen, der Oberschenkel zwickt. Bis zum Schalke-Spiel soll der 30-Jährige wieder fit sein. Und Kohfeldt räumt dem seit Saisonbeginn hochgezogenen Kapitän der U23 weiterhin gute Einsatzchancen ein: „Er hat wirklich sehr gute Bundesliga-Spiele gemacht, er wird auch noch welche machen.“ Doch es ist schon ein bisschen herauszuhören, dass Kohfeldt mehr auf das Duo Veljkovic/Langkamp setzt.

„Basti Langkamp verteidigt nicht wie Ömer Toprak, aber er ist ein gestandener Bundesliga-Profi, der im Mannschaftsrat sitzt und dem ich total vertraue. Und jetzt finden wir Lösungen, wie wir mit ihm und Milos gut verteidigen. Das kriegen wir auch hin“, verspricht der Coach. Er erwähnt dabei auch kurz die Möglichkeit, mit einer Dreierkette spielen zu lassen. Aber zu sehr will er da nicht ins Detail gehen.

Werder Bremen: Florian Kohfeldt will Milos Veljkovic „nicht als gesetzt bezeichnen“

Da spricht er lieber über die Renaissance von Milos Veljkovic. Der Serbe stand nach der Verpflichtung von Toprak wie auch Langkamp schon ein bisschen auf dem Abstellgleis. Eine Zehenverletzung bei der Nationalmannschaft hatte ihn schon vor der Vorbereitung gestoppt. Nun wird der 24-Jährige, der aktuell nicht für die serbische Nationalmannschaft nominiert wurde, wieder gebraucht. „Milos hat seine Chance genutzt, als er gespielt hat. Gegen Frankfurt hat er sich noch schwer getan. Aber für das erste Spiel nach der langen Verletzung war es gut. Er ist dann von Woche zu Woche besser geworden. Er ist sehr stabil“, lobt Kohfeldt. Allerdings stellt er Veljkovic damit keinen Freifahrtschein aus: „Ich werde ihn nicht als gesetzt bezeichnen.“

Konkurrenz belebt das Geschäft. Veljkovic sei mit dieser Situation im Training gut umgegangen, sagt Kohfeldt. Es geht darum, wirklich alles aus dem vorhandenen Personal herauszukitzeln. Schließlich soll nach elf Bundesliga- und zwei Pokalspielen endlich mal hinten die Null nach dem Schlusspfiff stehen. (kni)

Mehr News zu Werder Bremen

Der Neuzugang wird zum Sorgenkind: Wird der wieder verletzte Ömer Toprak für Werder Bremen zur Fünf-Millionen-Falle? Lernt einen U23-Spieler besser kennen: Bei uns spricht Marin Pudic im Interview über seinen Wechsel von Bayern München zu Werder Bremen, über Florian Kohfeldt, Niko Kovac und Carlo Ancelotti.