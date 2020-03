Kommentar: Der SV Werder Bremen ist zu schlecht für die Bundesliga

Ein Kommentar von Daniel Cottäus. Direkt vorweg, und nur zur Sicherheit, damit diese Tatsache nicht komplett untergeht: Das 2:2 gegen Hertha BSC war für den SV Werder Bremen das beste Ergebnis in der Fußball-Bundesliga seit Mitte Januar.

Nach fünf Pleiten in Serie hatte die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in der Hauptstadt mal wieder einen Punkt geholt, was nach dem Abpfiff bei Verantwortlichen und Fans aber weder für Erleichterung, geschweige denn für Aufbruchstimmung sorgte - wie denn auch? Schließlich war dieses Spiel in Berlin, obwohl es faktisch keine war, die schlimmste Niederlage des SV Werder Bremen in der Rückrunde gewesen.

Dass Werder seit Monaten nach Rückständen auf dem Platz keine Antworten mehr findet, die Mannschaft vor lauter Verunsicherung regelrecht in sich zusammenfällt, ist inzwischen hinlänglich bekannt und ausreichend diskutiert. Dass aber selbst eine 2:0-Führung nicht mehr genug ist, um Sicherheit zu gewinnen und sich am Ende gegen einen - mit Verlaub, liebe Hertha - biederen Gegner durchzusetzen, hat eine neue Qualität. Das Maß an Zuversicht in Sachen Klassenerhalt hat durch sie einen neuen Tiefpunkt erreicht.

Werder Bremen einfach zu schlecht für die Bundesliga

Auch die - zugegeben - wirklich starke Anfangsphase in Berlin kann darüber nicht hinwegtäuschen. Kapital daraus geschlagen hatte die Mannschaft schließlich nicht, was die Profis hinterher einmal mehr ratlos zurückließ - und die Fragen aufwarf: Was muss denn eigentlich passieren, damit Werder Bremen mal wieder ein Spiel gewinnt? Wie viel besser als in Berlin müssen die Umstände denn noch sein?

Nach dem 2:2, dieser gefühlten Niederlage, scheint es so, als würden die Antworten darauf keine Rolle mehr spielen. Als würde die schmerzhafte Wahrheit lauten: Sorry, diese Mannschaft ist schlussendlich einfach zu schlecht für die Bundesliga.

Quelle: DeichStube