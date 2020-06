Umfrage: Schafft Werder den Klassenerhalt? Fans haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben!

Spätestens nach der Niederlage gegen den VfL Wolfsburg (0:1) ist klar: Es wird verdammt eng für den SV Werder Bremen im Kampf um den Klassenerhalt. Doch die Fans haben die Hoffnung mehrheitlich noch nicht aufgegeben!

Jetzt bleiben der Mannschaft von Cheftrainer Florian Kohfeldt nur noch vier Spiele um irgendwie doch noch in der 1. Bundesliga zu bleiben. In einer Umfrage wollten wir von Euch wissen: Bleibt Werder Bremen erstklassig? Jetzt ist das Ergebnis da: Mehr als 15.000 DeichStube-User haben ihre Stimme abgegeben und die Werder-Fans haben die Hoffnung mehrheitlich tatsächlich noch nicht aufgegeben!

Umfrage: Werder Bremen-Fans glauben mehrheitlich noch an den Klassenerhalt!

18,6 Prozent der Umfrage-Teilnehmer glauben sogar an ein kleines Fußball-Wunder: Werder Bremen bleibt direkt drin, landet demnach am Ende auf Platz 15 oder besser. 35,9 Prozent der teilnehmenden Werder-Fans sind indes der Meinung, dass Florian Kohfeldt und Co. sich über die Relegation retten und 45,5 Prozent haben keine Hoffnung mehr. Sie meinen: Werder steigt direkt ab!

Quelle: DeichStube