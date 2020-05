Covidis, Werder Bremen? Die grün-weiße Dröhnung zum Bundesliga-Neustart! | #DeichFUMS-PodVodcast Folge 17

Bremen – Corona atmet noch, die Fußball-Bundesliga legt trotzdem wieder los! Was bedeutet der Neustart für den SV Werder Bremen? Droht der Abstieg, wohin führt der Weg der Grün-Weißen? Covidis, Werder? Der Podvodcast von DeichStube und FUMS-Magazin klärt auf: #DeichFUMS-Folge 17 ist online!

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin (auch als Video bei YouTube online) quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich wieder über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei!

Werder Bremen-PodVodcast: #DeichFUMS 17 auf allen Kanälen

Spotify: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Spotify hören!

Soundcloud: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Soundcloud hören!

Apple-Podcasts: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Apple-Podcasts hören!

Deezer: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Deezer hören!

YouTube: Hier Folge 17 des Werder Bremen-Vodcast bei YouTube gucken!

In der 17. Episode des #DeichFUMS-Podcast erwartet Euch erneut eine nicht immer ganz ernst gemeinte Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Wie kommt der SVW aus der Corona-Pause? Wird Werder von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) links liegen gelassen? Was passiert wenn sich weitere Bundesliga-Spieler infizieren? Und überhaupt: Ist der Neustart in der Coronavirus-Krise eine gute Idee?

#DeichFUMS-PodVodcast: Steigt Werder Bremen ab?

In Zeiten von Covid-19 sendet #DeichFUMS aus dem Home-Office – nur hören und gucken, nicht anfassen! Steile Thesen, absurde Verschwörungstheorien – der Podvodcast geht in die Analyse: Covidis, Werder Bremen? Ansonsten werden wieder massig Herrengedecke gereicht und allerlei Blödsinnn verzapft: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS Folge 17 – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.

Rubriklistenbild: © DeichStube