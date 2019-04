Live: Unglaublich! Schon 1.000 Fans beim Werder-Training

Bremen – Bremen ist fußballverrückt, das ist keine neue Erkenntnis. Aber vor dem Bayern-Doppelpack drehen die Werder-Fans fast schon durch, da wird der Karfreitag zum Fußball-Fest.

Die DeichStube ist beim Abschlusstraining vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag in München (Anstoß 15.30 Uhr) live vor Ort am Weserstadion - und schreibt alles auf, was passiert.

13.45 Uhr: Die gute Nachricht: Philipp Bargfrede ist dabei. Die Schlechte: Johannes Eggestein fehlt beim Abschlusstraining.

13.42 Uhr: Die Mannschaft kommt! Ordner: „Alle entspannt bleiben, bitte!“ Fans singen: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus!“ Die Profis strahlen!!!

13.30 Uhr: Die Torhüter kommen wie immer zuerst - und einer bekommt auf dem Weg zum Platz besonderen Besuch: Ein kleiner Pavlenka-Fan klatscht den großen Pavlenka ab. Ersatzkeeper Stefanos Kapino und Torwarttrainer Christian Vander müssen ohne Abklatscher trainieren...

+ Jiri Pavlenka trifft einen kleinen Doppelgänger beim Werder-Training. © gumzmedia

13.15 Uhr: Schon 1.000, wir wiederholen, schon 1.000 Fans sind da und warten auf die Mannschaft. Das gab es nur zu Champions-League-Zeiten mit Diego und Co. oder wenn es Werder ganz schlecht ging und sich eine ganze Stadt hinter die Mannschaft stellte.

Großer Andrang am Weserstadion: Mehrere Hundert Fans sind schon lange vor dem #Werder-Abschlusstraining da, um ihrer Mannschaft für das Spiel in München alles Gute zu wünschen. #FCBSVW pic.twitter.com/5kZhbVSGCK — DeichStube (@DeichStube) 19. April 2019

Quelle: DeichStube