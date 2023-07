Werder-Abschied? Frank Baumann hat sich noch nicht entschieden

Von: Björn Knips

Wann macht Frank Baumann wirklich Schluss als Sportchef des SV Werder Bremen? Der 47-Jährige spricht über eine weitere Auszeit, hat aber noch nichts entschieden.

Zell am Ziller – Seit Frank Baumann vor Jahren angekündigt hat, er werde spätestens mit 50 seine Arbeit als Sportchef des SV Werder Bremen beenden und eine Pause einlegen, wird immer wieder spekuliert, wann nun wirklich Schluss ist. Nach Äußerungen des 47-Jährigen beim internationalen Trainerkongress in Bremen titelte nun die „Bild“ „Kündigt Baumann hier sein Werder-Aus an?“ und brachte das Vertragsende im Sommer 2024 ins Spiel. Doch noch sei alles offen, betont Baumann auf Nachfrage der DeichStube. „Ich habe mich noch nicht entschieden, das wird auch zeitnah nicht passieren. Wir werden uns erst im Winter mit dem Thema beschäftigen und entsprechende Gespräche führen.“

Werder Bremen: Vertragsverlängerung mit Frank Baumann? Aufsichtsrat muss sich gedulden

Der Aufsichtsrat muss sich also gedulden, ehe über eine angedachte Vertragsverlängerung mit dem Double-Gewinner von 2004 gesprochen werden kann. Ein Problem stellt das nicht dar, denn selbst auf einen Rückzug Baumanns zum Saisonende wäre Werder Bremen vorbereitet. Clemens Fritz hat als Leiter Profifußball bereits viele Aufgaben von seinem Chef übernommen und gilt auch als Favorit auf dessen Nachfolge. Zudem wurde Johannes Jahns als neuer Kaderplaner verpflichtet und dadurch Fritz entlastet.

Werder Bremen-Sportchef Frank Baumann deutet weitere Auszeit „in nicht allzu ferner Zukunft“ an

Frank Baumann arbeitet seit 2016 als Sportchef des SV Werder Bremen. Schon nach seiner Profi-Karriere und seiner ersten Zeit im Management von Werder hatte er sich mehrmonatige Auszeiten gegönnt. Daran will er auch in Zukunft festhalten. Entsprechend äußerte sich Baumann nun auch bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Periodisierung im Fußball“ in Bremen: „Die Familie ist für mich ein Rückzugsort, an dem ich gut abschalten kann. Das Thema Auszeiten habe ich aber auch schon zwei Mal genutzt. Das wird auch in nicht allzu ferner Zukunft für mich wieder der Fall sein.“ Baumann bezeichnet das nun als ganz allgemeine Aussagen zum Thema, er habe da nichts ankündigen wollen, weil es auch noch nichts anzukündigen gebe. (kni)