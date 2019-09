Abrechnung nach der Rechnung: Werder-Sportchef Baumann schimpft auf Bremer Politik

Bremen – Zuerst die Rechnung an Werder Bremen, jetzt die Abrechnung von Werder Bremen! Sportchef Frank Baumann hat am Donnerstag mit klaren und kritischen Worten das Land Bremen für dessen Haltung im Polizeikostenstreit attackiert. „Wir bekommen nicht nur keine Unterstützung, sondern uns werden auch noch Knüppel zwischen die Beine geworfen“, schimpfte der Geschäftsführer auf Innensenator Ulrich Mäurer (SPD).

Auf Mäurers Vorstoß geht es zurück, dass die Deutsche Fußball-Liga (DFL) für Polizeieinsätze bei vier zurückliegenden Hochrisikospielen in Bremen 1,17 Millionen Euro an das Land Bremen zahlen muss. Mindestens die Hälfte dieser Summe fordert die DFL von Werder Bremen zurück. Schönen Dank auch, sagt da Frank Baumann und nennt das Bremer Gebührengesetz zynisch das „Werder-Gesetz“: „Allen Beteuerungen von Herrn Mäurer zum Trotz haben wir jetzt den Wettbewerbsnachteil. Herr Mäurer widerspricht dem zwar, aber es ist so.“ Schließlich ist kein anderer Bundesliga-Club durch solche Zusatzkosten belastet.

Mehr noch: Baumann nennt die Kostenerstattung an das Land Bremen einen „Pyrrhussieg: Langfristig bedeutet es einen Schaden für den SV Werder und damit auch für Bremen, wenn wir diesen Wettbewerbsnachteil haben.“ Denn: Werder zahlt Steuern, Werder lockt Menschen in die Stadt, Werder sei „der größte Imageträger Bremens“, so Baumann. Sein Argument: Wird dem Imageträger geschadet, schadet das irgendwann allen. Deshalb sei Mäurers Vorgehen, mit den zurückgezahlten Polizeikosten den Bremer Haushalt zu entlasten, „sehr, sehr kurzfristig gedacht“.

Frank Baumann von Werder Bremen schimpft auf Politik: „Keinen Cent Unterstützung“

Einmal in Fahrt blickte Frank Baumann im Zorn auch auf den letzten, 76 Millionen Euro teuren Stadionausbau und andere infrastrukturelle Maßnahmen zurück. Werder Bremen habe alles selbst finanzieren müssen, größere Pläne ließen sich nicht realisieren, weil die Hilfe der Stadt, des Landes Bremen fehlte. „Dadurch gehen uns auch Einnahmemöglichkeiten verloren. Wir sind der einzige Bundesliga-Club, der seit 15 Jahren keinen Euro, keinen Cent Unterstützung bei infrastrukturellen Maßnahmen von der Stadt bekommen hat.“

Auch die vom Club initiierten und finanzierten sozialen Projekte würden von der Bremer Politik im Polizeikostenstreit „in keiner Weise berücksichtigt“, schimpft Baumann, der längst ein Muster im Umgang mit der Bremer Politik erkannt hat. Sein Hieb in Richtung der Verantwortungsträger: „Wir sind in Gesprächen mit Politikern, die auch zum Großteil Werder-Fans sind. Aber außer netten Worten haben wir in den letzten Jahren nichts bekommen.“ Doch: Jedoch über den Umweg DFL nur die höchst unwillkommene Rechnung.

Weitere News zu Werder Bremen

Die Verletzten-Misere hält an: Mit Niklas Moisander hat Werder Bremen gegen Union Berlin den nächsten Abwehr-Ausfall zu beklagen. Es fehlt auch der verletzte Milot Rashica - bei ihm fährt Werder Bremen eine Null-Risiko-Linie.