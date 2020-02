Coronavirus: Abklatsch-Verbot bei Werder Bremen

Bremen – Keine Selfies mehr, auch keine Autogramme – Rekordmeister Bayern München hat seinen Spielern empfohlen, wegen des grassierenden Coronavirus körperliche Nähe zu den Fans zu vermeiden. Ganz so weit gehen sie bei Werder Bremen zwar noch nicht, aber auch die Grün-Weißen haben erste Vorkehrungen getroffen, um sich vor dem Virus zu schützen.

„Unsere Spieler sind über das Thema informiert“, sagte Sportchef Frank Baumann am Freitag. So habe Werder Bremen die Profis beispielsweise darauf hingewiesen, sich künftig nach Möglichkeit „nicht mehr dreimal am Tag abzuklatschen oder zur Begrüßung die Hand zu geben“. Klare Hygiene-Anweisungen sind das, was aber erstmal nichts Ungewöhnliches sei. Baumann: „Das wäre bei einer normalen Grippe auch gang und gäbe gewesen.“

Werder Bremen im ständigen Austausch mit Gesundheitsamt

Darüber hinaus stehe der Verein in ständigem Austausch mit dem Bremer Gesundheitsamt, um eventuelle weitere Schritte schnell besprechen zu können. „Wichtig ist, keine Panik zu schüren“, betonte Frank Baumann, „trotzdem sollte aber jeder schauen, was er tun kann.“ Das Thema gehe schließlich alle gleichermaßen an – ganz egal ob beruflich oder privat.

Ob es in der Bundesliga demnächst – so wie gerade erst in der Schweiz geschehen – zu Spieltagsabsagen kommen könnte, vermochte Baumann nicht zu beurteilen: „Wir müssen abwarten, wie sich die Sache weiter entwickelt und sollten versuchen, Ruhe zu bewahren.“ (dco)