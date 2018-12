Der Pyramiden-Trip ohne Titel-Happy-End

Serie: Werders Abenteuer in Afrika

Bremen - Auf nach Afrika! Der SV Werder schlägt sein Trainingslager in diesem Winter in Südafrika auf. Ein Novum für die Bremer in diesem Land, aber keine Werder-Premiere auf dem Kontinent. In Ägypten bereiteten sich die Bremer 1986 auf den Rest der Saison vor. Dazu gab es noch zwei finanziell sehr lukrative, aber eben auch sehr abenteuerliche Kurzreisen nach Algerien (1975) und nach Libyen (2000).