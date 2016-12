Die 4 x 14-Zwischenbilanz und eine 180-Grad-Drehung

Bremer Aufschwung liefert auch Argumente für eine Verlängerung mit dem Trainer

+ © dpa Durchpusten nach dem Sieg in Berlin. Das 1:0 hat nicht nur wichtige Punkte gebracht, sondern auch das Vertrauen in die Arbeit von Trainer Alexander Nouri gestärkt. © dpa

Bremen - Von Carsten Sander. Die „14“ steht bei Werder Bremen aktuell hoch im Kurs. Nach 14 Spieltagen steht der Club auf Rang 14 – und das mit 14 Punkten sowie einem Torverhältnis von minus 14.

Das Zahlenspiel wäre perfekt, wenn Alexander Nouri am Montag auch noch mit 14 Minuten Verspätung zur Medienrunde mit 14 Reportern gekommen wäre und dabei in der 14. Woche seiner Amtszeit fröhlich über den Aufschwung beim SV Werder parliert hätte. Fröhlich war er auch der Cheftrainer, aber zum einen waren nur 13 Medienvertreter vor Ort, Nouri steckt auch erst in seiner 13. Dienstwoche und die Verspätung? Naja, ein paar Minuten waren es schon, aber keine 14. Doch egal. Die 4x14-Zwischenbilanz ist ja auch schon ungewöhnlich genug.

Für so manchen Club wäre sie freilich eine Katastrophe, für Werder liest sich die Vierfach-14 dagegen gar nicht so schlecht. Denn die Bremer sind – was Punkte und Platz angeht – von deutlich weiter unten auf dem Weg nach oben. Nach sieben Zählern in den vergangenen drei Partien dürfen sie sich im guten Gefühl wiegen, dass es endlich aufwärts geht.

Der momentane Trend „fühlt sich gut an“, sagte Nouri. Der Coach ist jedoch weit davon entfernt, nach den Siegen über den FC Ingolstadt (2:1) und jüngst bei Hertha BSC (1:0) in Euphorie zu verfallen. Die Nähe zur Abstiegszone sei schließlich immer noch besorgniserregend groß. „Der Blick auf die Tabelle regt nicht dazu an, sich auf irgendetwas auszuruhen“, meinte der 37-Jährige folglich, „aber natürlich freuen wir uns über die Ergebnisse“.

Vertragsverlängerung? Noch nicht Baumanns Thema

Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Schließlich hat Nouri mit der Mannschaft lange darauf warten müssen, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Nach ebenfalls sieben Punkten in den ersten vier Partien seiner Amtszeit kam lange nichts, und Nouri geriet bereits in die Kritik. Sportchef Frank Baumann musste sogar schon Diskussionen um den Trainer einbremsen. Er ließ nichts kommen auf Alex Nouri – und wird jetzt offenbar dafür belohnt. Das Spiel in Berlin war jedenfalls in Leistung und Ergebnis derart zufriedenstellend ausgefallen, dass die Diskussion um Nouri gerade eine rasante 180-Grad-Drehung vollführt.

Jetzt stellt sich nicht mehr die Frage nach einer Trennung, sondern nach einer Verlängerung des nur bis Saisonende fixierten Vertrages. Nouri, der Frischling im Bundesliga-Geschäft lernt, so scheint es, derzeit die schnellen Stimmungswechsel der Branche in Rekordzeit kennen. Noch ist Frank Baumann nicht zum Handeln gezwungen. Vertragsverlängerung? Im Augenblick nicht sein Thema. Aber wenn Nouri bis zur Winterpause weiter punktet, wird die Angelegenheit während der spielfreien Zeit definitiv auf den Tisch kommen müssen.

Nach Hertha: Was geht gegen Köln und Hoffenheim?

Zwei Spiele sind es noch bis zur Winterpause, in denen Nouri weiter Argumente für sich sammeln kann. Am Samstag kommt der 1. FC Köln ins Weserstadion, am Mittwoch darauf steht der Jahresabschluss bei 1899 Hoffenheim auf dem Kalender. Es sind Spiele gegen zwei weitere Überraschungsteams der Liga. Auch die Hertha ist eine dieser Mannschaften, die bislang die Erwartungen übertroffen hat. Werder hat trotzdem gewonnen. Gelingt das auch gegen Köln, auch gegen Hoffenheim?

Nouri formuliert eine Antwort, in der zumindest die Hoffnung auf zwei Coups mitschwingt: „Wir wissen, welche Gegner da auf uns warten. Es sind unangenehme Mannschaften. Wir haben aber auch gezeigt, dass wir jeden Gegner bespielen können. Wir müssen aber wieder an unser Limit gehen, um aus den Spielen etwas mitzunehmen – und das wollen wir.“

Nouri hat derzeit keinen Grund, etwas zu ändern

In Berlin bespielte Werder die Hertha dermaßen gut, dass Kapitän Clemens Fritz erstmals in dieser Saison nie das Gefühl hatte, „dass da noch etwas anbrennen würde“. Wer hätte nach zuvor 32 Gegentoren in 13 Spielen gedacht, dass Fritz nochmal so etwas sagen würde? Offenbar greifen Nouris Maßnahmen mittlerweile. Und weil die Rückkehrer Max Kruse, Philipp Bargfrede und Claudio Pizarro immer besser in Form kommen, purzeln nun auch die Punkte auf das Bremer Konto.

Nouri organisiert sein Team in einem 4-4-2-System – mit den Angreifern Pizarro und Kruse, den schnellen Außen Fin Bartels und Serge Gnabry sowie den defensiven Mittelfeldakteuren Bargfrede und Fritz. Das funktionierte zuletzt bestens, und wenn nichts Unvorhersehbares passiert, wird Alexander Nouri es auch gegen Köln bei dieser Grundordnung – und vermutlich auch Aufstellung – belassen. „Das Ergebnis in Berlin hat die Überzeugung reifen lassen, nicht so viel zu verändern“, erklärt er. Vielleicht wird Sportchef Frank Baumann in Kürze etwas Ähnliches auch über die Besetzung des Trainerpostens verkünden.