Das passiert am Freitag

Was passiert heute bei Werder Bremen? Lest hier unseren täglichen Überblick - den DailyDeich - über Termine, Personal und das Wichtigste vom Tage. Jeden Morgen ab 5 Uhr.

+++ Freitag, 18. Mai 2018 +++

Sommerpause!

Werder hat sich nach dem letzten Testspiel am Donnerstagabend in Ahlerstedt in die Sommerpause verabschiedet. Wann startet die Vorbereitung auf die neue Saison? Hier findet Ihr Werders Sommer-Fahrplan.

Das erwartet euch in der Stube

- Interview mit Zlatko Junuzovic

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Junuzovic trifft zum Abschied

- Filbry im Interview: „Ich möchte wieder europäisch spielen“

- Hoyer macht weiter, VW wahrscheinlich auch

- Umbruch bei der U23

- „Riesiges Komplott“ - Mama Guerrero poltert gegen Pizarro

- Werder lädt die Meister von 1993 ein

- Am „Tag der Fans“ gegen Villareal

- Benote die Werder-Spieler für die Saison 2017/18

- Yuya sagt ja

Diese Spieler fehlen

Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme)

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk)

Fin Bartels (Achillessehnenriss)

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk)

Die kommenden Spiele

U16: VfB Lübeck - Werder Bremen (Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, Lübeck)

Aus der Deichs-Tube

+++ Donnerstag, 17. Mai 2018 +++

Letzter Arbeitstag der Saison

Die Werder-Profis treten heute in Ahlerstedt zu einem Testspiel gegen den SV Ahlerstedt/Ottendorf und des Heeslinger SC an. Anpfiff ist um 19 Uhr. Danach geht es in den Urlaub.

Unser kurzer Vorbericht: Einmal noch schwitzen

Das erwartet euch in der Stube

- Alles rund ums Testspiel in Ahlerstedt

- Wistorie - grün-weiße Erinnerungen

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Yuya sagt Ja - Osako nicht der Bittencourt-Ersatz

- Sportchef Frank Baumann kündigt weitere Transfers an

- Claudio Pizarro half beim Transfer von Yuya Osako

- Werder bestätigt: Yuya Osako kommt vom 1. FC Köln

- Hannover 96 ärgert sich über Werders Osako-Coup

- Werder sucht eine (neue) Nummer zwei

- Thy, Petsos, Garcia und Diagne unerwünscht: Werder will seine Leihspieler nicht zurück

- Leon Guwara wechselt zum FC Utrecht in die Niederlande

- U23-Kapitän Rafael Kazior beendet die Karriere - Neue Rolle als Analyst für Florian Kohfeldt

- Streit mit 91-Jährigem: Anzeige gegen Tim Wiese erstattet

- Kevin Möhwald kommt vom 1. FC Nürnberg: Einmal „Pommes grün-weiß, bitte!“

Diese Spieler fehlen

Thomas Delaney (Urlaub)

Ludwig Augustinsson (Urlaub)

Milos Veljkovic (Urlaub)

Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme)

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk)

Fin Bartels (Achillessehnenriss)

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk)

Die kommenden Spiele

Testspiel der Profis: Auswahl SV Ahlerstedt/Otterndorf und Heeslinger SC - Werder Bremen (Donnerstag, 17. Mai, 19.00 Uhr, Stadion am Auetal in Ahlerstedt)

U16: VfB Lübeck - Werder Bremen (Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, Lübeck)

+++ Mittwoch, 16. Mai 2018 +++

So trainiert Werder heute

Die Werder-Profis haben heute frei.

Das erwartet euch in der Stube

- Transfer von Kevin Möhwald jetzt offiziell: Einmal „Pommes grün-weiß“, bitte!

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Nach Informationen der DeichStube hat Werder Keeper Jiri Pavlenka eine Vertragsverlängerung mit einem wesentlich höheren Gehalt angeboten.

- Yuya Osako wird ein Bremer! Er gilt als fußballerisch veranlagtester Spieler im Kader des 1. FC Köln. Feines Füßchen, gutes Auge = starkes Paket. - Der Japaner war übrigens bereits zum Medizincheck in Bremen!

- Das ging aber schnell: Ishak Belfodil hat bereits einen neuen Club. Der von Werder Bremen eigentlich bis Saisonende ausgeliehene Stürmer spielt in der kommenden Saison für die TSG 1899 Hoffenheim und damit in der Königsklasse.

- Da ist die Unterschrift! Kevin Möhwald wechselt vom 1. FC Nürnberg zum SV Werder Bremen. Der 24-Jährige ist der erste Bremer Neuzugang für die neue Saison.

Diese Spieler fehlen

Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Milos Veljkovic (Fußprellung)

Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme)

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk)

Fin Bartels (Achillessehnenriss)

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk)

Die kommenden Spiele

Testspiel der Profis: Auswahl SV Ahlerstedt/Otterndorf und Heeslinger SC - Werder Bremen (Donnerstag, 17. Mai, 19.00 Uhr, Stadion am Auetal in Ahlerstedt)

U16: VfB Lübeck - Werder Bremen (Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, Lübeck)

+++ Dienstag, 15. Mai 2018 +++

So trainiert Werder heute

Die Werder-Profis haben heute frei.

Das erwartet euch in der Stube

- Maximilian Eggestein mit Top-Wert

- Wistorie - grün-weiße Erinnerungen

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Nouri der Top-Kandidat in Braunschweig?

- Kohfeldt im Interview: „Ein Schuss mehr Kreativität wäre gut“

- Frist für Delaney: Kohfeldt will Klarheit

- Bittencourt-Wechsel nach Hoffenheim fix

- Training fürs Gehirn: Werder setzt künftig auf visuelle Wahrnehmung

- Deich-Happen: Pizarros WM-Traum gestorben? - Hajrovic ist Meister

- Wegen Kruse: Neue Position für „Jojo“ Eggestein gesucht

- Latte und Pfosten sind Bremer Freunde

- Baumann bestätigt: Belfodil verlässt Werder

Diese Spieler fehlen

Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Milos Veljkovic (Fußprellung)

Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme)

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk)

Fin Bartels (Achillessehnenriss)

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk)

Die kommenden Spiele

Testspiel der Profis: Auswahl SV Ahlerstedt/Otterndorf und Heeslinger SC - Werder Bremen (Donnerstag, 17. Mai, 19.00 Uhr, Stadion am Auetal in Ahlerstedt)

U16: VfB Lübeck - Werder Bremen (Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, Lübeck)

+++ Montag, 14. Mai 2018 +++

So trainiert Werder heute

Die Werder-Profis haben heute frei.

Das erwartet euch in der Stube

- Interview mit Werder-Trainer Florian Kohfeldt

- Das Kopfball-Geheimnis von Theodor Gebre Selassie

- Wistorie - grün-weiße Erinnerungen

Das findet ihr aktuell in der Stube

- Bremer Trostpflaster nach dem Spielabbruch in Gersten

- Fotostrecke: Werder-Testspiel in Gersten abgebrochen

- Taktik-Analyse: Kohfeldt erlaubt gegen Mainz 05 einen Blick in die Zukunft

- Sportlich und finanziell: Werder immer flexibler

- Kommentar: Werders Zukunft - der gesunde Mittelweg

- Zlatko Junuzovic lüftet Geheimnis: Sein Ziel heißt Red Bull Salzburg

- Heimspiel für Werder-Coach im ZDF-Sportstudio: Ein HSV-Fan als Kohfeldt-Double

- Mallorca-Mannschaftsfahrt ohne WM-Fahrer

- Werders Woderstandskämpfer: Viel Lob für das 2:1 in Mainz

- Deich-Happen: Strafe für Belfodil? - Behandlung statt Ballermann für Langkamp

- Gerüchte-Ticker: Hoffenheim sticht Werder wohl bei Bittencourt aus

Diese Spieler fehlen

Sebastian Langkamp (Muskelfaserriss im Oberschenkel)

Milos Veljkovic (Fußprellung)

Aron Johannsson (Sprunggelenksprobleme)

Ole Käuper (Probleme am Sprunggelenk)

Fin Bartels (Achillessehnenriss)

Michael Zetterer (Operation am Handgelenk)

Die kommenden Spiele

Testspiel der Profis: Auswahl SV Ahlerstedt/Otterndorf und Heeslinger SC - Werder Bremen (Donnerstag, 17. Mai, 19.00 Uhr, Stadion am Auetal in Ahlerstedt)

U16: VfB Lübeck - Werder Bremen (Samstag, 19. Mai, 14 Uhr, Lübeck)

