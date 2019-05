13 Clubs zahlten mehr für ihre Profis als Werder

Bremen/Frankfurt – In der Bundesliga verdienen Fußball-Profis ziemlich gut, aber der Unterschied zwischen den einzelnen Clubs ist da schon enorm. Erstmals veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Mittwoch vergleichbare Zahlen aller Erst- und Zweitligisten.

Dabei geht es nicht um die abgelaufene Saison, sondern um die Spielzeit 2017/18. Aber auch diese Werte geben einen guten Hinweis darauf, wie die finanziellen Verhältnisse in der Bundesliga sind – und welch kleine Rolle der SV Werder dabei spielt.

Die Bremer gaben für ihr Personal in der Saison 2017/18 58,35 Millionen Euro aus. Damit wurden freilich nicht nur die Profis bezahlt, sondern auch die Geschäftsführung, die Trainer und die zahlreichen Mitarbeiter. Der Anteil der Nicht-Fußballer an der Gesamtausgabe eines Clubs variiert natürlich von Verein zu Verein. Trotzdem ist ein Vergleich durchaus zulässig. Werder belegt in diesem Ranking nur den 14. Platz. Lediglich in Hannover, Mainz, Freiburg und Augsburg wurde weniger bezahlt.

Bayern München gab fast sechsmal so viel für sein Personal aus wie Werder Bremen

Werder hat sich durch anderhalb sportlich gute Jahre sicherlich wieder größeren finanziellen Spielraum geschaffen, hat zum Beispiel die TV-Einnahmen steigern können. Doch die Aussage von Coach Florian Kohfeldt – getroffen kürzlich im Interview mit der „DeichStube“ – ist nun wesentlich nachvollziehbarer: „Bei aller Euphorie gehört auch immer eine gewisse Portion Realismus dazu. Es wird nächstes Jahr zehn bis elf Vereine geben, die über deutlich mehr finanzielle Möglichkeiten verfügen als wir. Trotzdem werden wir darüber nicht klagen, sondern versuchen, diesen Nachteil mit vielen kleinen, guten Entscheidungen wettzumachen.“

Beim Blick nach ganz oben dürfte das allerdings ganz schwierig werden. Die Bayern gaben fast sechs Mal so viel für ihr Personal aus als die Bremer: satte 315,02 Millionen Euro. Aber auch Dortmund, Wolfsburg, Schalke und Leverkusen sind weit enteilt. Die Rangliste im Überblick:

Vereine Personalaufwand in Millionen Euro Tabellenplatz 1. FC Bayern München 315,02 1. 2. Borussia Dortmund 186,72 4. 3. VfL Wolfsburg 127,87 16. 4. FC Schalke 04 124,87 2. 5. Bayer Leverkusen 110,65 5. 6. RB Leipzig 105,32 6. 7. VfB Stuttgart 83,71 7. 8. Bor. Mönchengladbach 82,93 9. 9. 1899 Hoffenheim 77,08 3. 10. Hamburger SV 74,79 17. 11. Eintracht Frankfurt 72,19 8. 12. 1. FC Köln 65,922 18. 13. Hertha BSC 60,95 10. 14. Werder Bremen 58,35 11. 15. Hannover 96 52,75 13. 16. FSV Mainz 05 44,48 14. 17. SC Freiburg 40,22 15. 18. FC Augsburg 32,41 12.

Hinweis: Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 bilanzieren nicht wie die anderen Clubs pro Saison mit dem Stichtag 30. Juni, sondern im Kalenderjahr. Für diese Auflistung wurde das Jahr 2018 zu Grunde gelegt. Zum Personalaufwand zählen nicht nur die Gehälter für die Fußball-Profis, sondern aller Mitarbeiter (zwischen zehn und 20 Prozent der Gesamtsumme). Quelle: DFL

Quelle: DeichStube