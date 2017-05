Bode: „Mehr als nur ein Aufflackern“

Bremen - Die Chance ist nicht riesig, aber sie ist da. Also soll man auch versuchen, sie zu nutzen. Volle Kraft voraus Richtung Europa League – das ist für die letzten beiden Saisonspiele die Anweisung an das Team von Werder Bremen. Ausgesprochen von Aufsichtsratschef Marco Bode persönlich.

„Diese Chance hat sich aufgetan, und wir werden darum fighten, diesen Joker jetzt auch zu ziehen. Wenn uns das gelingt, bin ich überzeugt davon, dass es gut für unsere Entwicklung ist“, sagte der 47-Jährige dem „Weser-Kurier“ und wischte alle Bedenken, die Mannschaft könne in der kommenden Saison mit einer Doppelbelastung überfordert sein, beiseite: „Ich gehöre überhaupt nicht zu denen, die sagen: Oh, Europa League, das geht zu schnell, das ist gefährlich. Nee, das ist ein super Schritt auf dem Weg, den wir gehen wollen.“

„Ich bin optimistisch, aber nicht entspannt“

In den Spielen gegen 1899 Hoffenheim am Samstag und bei Borussia Dortmund eine Woche später sei das Team nochmal aufgefordert, „alles reinzuwerfen“. Es nicht zu tun, „wäre fahrlässig“, so Bode, der jedoch auch mahnt, nicht zu überdrehen: „Man darf jetzt nicht Harakiri spielen und meinen, es müssen unbedingt sechs Punkte her. Es können vielleicht auch drei oder vier Punkte reichen, erst recht, wenn Dortmund den DFB-Pokal gewinnt und Platz sieben auch noch europäisch ist.“

Dem Ex-Nationalspieler ist einerseits bewusst, dass es schwer wird, die Entwicklung der aktuellen Saison in der kommenden Spielzeit fortzusetzen. Im Club sei man sich aber „sicher, dass diese Serie, die wir jetzt hatten, mehr ist als nur ein Aufflackern“. Die Herausforderung werde sein, im Vorwärtsgang zu bleiben. Bode: „Denn klar ist: Wir sind noch unterwegs, wir sind keineswegs am Ziel. Es wird noch große Herausforderungen geben. Ich bin zwar optimistisch, aber nicht entspannt.“

Bode lobt Nouri: „Alex passt als Typ zu uns“

Was bei Bode offenbar auch für die Chancen auf den Verbleib von Stars wie Max Kruse, Thomas Delaney oder Serge Gnabry gilt. „Für die Spieler, die bei Werder herausragen, werden sich immer attraktive Optionen eröffnen“, sagt Bode: „Unser Anspruch sollte sein, Spielern ein Umfeld zu bieten, in dem sie sich wohlfühlen und entwickeln können. Und genauso wichtig muss es sein, gemeinsam sportlichen Erfolg zu haben. Wenn wir als Team erfolgreich sind, hat jeder etwas davon: Dann kommt Max Kruse wieder in den Dunstkreis der Nationalmannschaft. Dann fällt ein Serge Gnabry auf. Dann können sich unsere jungen Spieler perfekt entwickeln. Unsere Botschaft sollte sein: Man verdient hier vielleicht etwas weniger als an anderen Standorten, kann hier aber sehr erfolgreich sein. Es wäre schön, wenn uns das ansatzweise gelingt und Thomas Delaney hier vier, fünf Jahre spielt, oder Serge Gnabry uns erhalten bleibt.“

Und natürlich Trainer Alexander Nouri. Dessen Anteil am Erfolg sei „mit Sicherheit sehr groß“, erklärt Marco Bode: „Alex und sein Team haben die Mannschaft in Sachen Taktik, System, Strategie vorangebracht.“ Die Vertragsverlängerung ist deshalb auch für den Vorsitzenden des höchsten Vereinsgremiums nur noch eine Frage der Zeit. „Ich bin sicher, dass es gelingt, Alexander Nouri im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren hier als Trainer zu halten. Alex passt als Typ zu uns.“

Quelle: WerderStube