Diagne-Berater lobt Werders Verhalten

Metz - Ausgemustert und weggeschickt – doch Fallou Diagne hat damit offenbar überhaupt kein Problem. „Mit Werder läuft alles hervorragend. Die Absprachen sind sehr gut, das passt“, urteilt Diagne-Berater Guido Nickolay auf Nachfrage der „DeichStube“.

Diagne sei gerade nach Metz zurückgekehrt, wo er zuletzt gespielt und auch schon früher lange gelebt hat. Zuvor habe sich der Innenverteidiger im Senegal fitgehalten. Sein Vertrag bei Werder läuft noch ein Jahr.

„Wir versuchen natürlich , so schnell wie möglich einen Verein für Fallou zu finden“, sagt Nickolay – und schiebt noch schnell hinterher: „Wir glauben auch fest daran, dass das klappt.“ Während der WM sei der Transfermarkt quasi geschlossen gewesen, jetzt käme langsam wieder Bewegung rein. Und die soll auch Diagne zu einem neuen Verein bringen. Zu Land und Liga will sich Nickolay nicht äußern. Frankreich liegt natürlich nahe, dort ist der Senegalese Diagne aufgewachsen. Dorthin war auch er auch zuletzt ausgeliehen. Weil der FC Metz aber in die Zweite Liga abgestiegen ist, sucht der Ex-Nationalspieler, der eine WM-Teilnahme nur knapp verpasst hat, einen neuen Club.

Rückkehr zu Werder keine Option

Eine Rückkehr zu Werder ist ausgeschlossen. Alexander Nouri hatte ihn kurz nach seinem Dienstantritt im Herbst 2016 zur U23 abgeschoben – offiziell aus sportlichen Gründen. Doch es gab wohl auch andere Probleme. Damals schimpften Spieler und Berater noch auf den Club. Eine Begnadigung war nie ein Thema – auch nicht für Nouri-Nachfolger Kohfeldt. Im Januar 2017 wurde Diagne für eineinhalb Jahr an den FC Metz – inklusive einer Kaufoption. Doch die wurde durch den Abstieg hinfällig. Jetzt muss eine neue Lösung her – und daran wird gemeinsam gearbeitet.

