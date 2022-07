Kader, Transfers, Kapitän, Trikots, Doku: Werder im Check vor dem Saisonstart – eingeDEICHt Folge 10

Von: Timo Strömer

Bremen - eingeDEICHt ist aus der Sommer-Pause zurück! Die Werder-Show der DeichStube (bei YouTube und als Podcast) startet in die neue Saison: Kader, Neuzugänge, Kapitän,Trikots, Doku – eingeDEICHt macht den Werder-Bremen-Check bevor der Ball in DFB-Pokal und Bundesliga endlich wieder rollt.

Neues Setting, aber sonst? (Fast) alles bleibt in der neuen Staffel so wie es ist! Die Werder-Show eingeDEICHt (als Podcast und bei YouTube) geht auch in Folge 10 in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse: Was taugen die neuen Werder-Trikots? Ist Marco Friedl die richtige Wahl als Mannschaftskapitän? Werden die Transfers einschlagen und welche Neuzugänge werden zu Saisonbeginn in der Startelf-Aufstellung des SV Werder Bremen stehen? Und überhaupt: Wird es reichen, um sich nach dem Aufstieg in der Bundesliga zu behaupten? eingeDEICHt-Host Timo Strömer quatscht mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips ausführlich über die Lage beim SVW!

In Folge 10 der Werder-Show eingeDEICHt erwartet Euch ein launiger Talk pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Kommt vielleicht doch noch ein Sechser-Neuzugang? Oder ist Werder im defensiven Mittelfeld ausreichend gut aufgestellt? Hat die Wahl von Marco Friedl zum Mannschaftskapitän Konfliktpotenzial? Und: So gut ist die neue Werder-Doku „Ein Jahr zweite Liga”. Darüber hinaus kommt die eingeDEICHt-Community natürlich wieder in „User fragen Loser” zu Wort und es werden eingeDEICHt-T-Shirts verschenkt! Whoop whoop!

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, ein kleines Trikot-Drip or Drop, Deich-Hard-Killerprognosen und kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.