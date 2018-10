Was bringt die Zukunft? „Bei Claudio weiß man nie“

Stand jetzt ist es so, dass die laufende Saison Claudio Pizarros letzte auf dem Platz sein wird.

Wann er aufhört? Unmöglich zu sagen. Vielleicht wenn die Anzahl der Falten um die Augen die Anzahl der erzielten Bundesliga-Tore übertrifft? Dann hätte Claudio Pizarro noch eine ziemlich lange Zeit als aktiver Profi-Fußballer vor sich – seiner 192 Bundesliga-Tore sei Dank.

Aber Stand jetzt ist es so, dass die laufende Saison seine letzte auf dem Platz sein wird. Jedenfalls hatte er so etwas angekündigt, als er im Sommer zum fünften Mal bei Werder Bremen anheuerte. Doch ob das auch im kommenden Frühjahr noch Bestand haben wird? Die Werder-Bosse werden dann auf jeden Fall das Gespräch mit dem Evergreen suchen. „Im März, April oder vielleicht im Mai setzen wir uns zusammen und schauen, ob es – in welcher Funktion auch immer – weitergeht“, sagt Trainer Florian Kohfeldt.

Die Aussage implementiert, dass Werder den am Mittwoch 40 Jahre alt werdenden Stürmer nicht nur als Spieler, sondern auch im Trainer- oder Funktionsstab an den Club binden würde. Sportchef Frank Baumann hatte vor einiger Zeit bereits mal über den Posten eines Stürmertrainers nachgedacht – ein Job für Pizarro?

„Ich habe gelernt: Bei Claudio weiß man nie, was kommt“, sagt Kohfeldt und richtet sich auch danach. Alles sei möglich – von einer weiteren Saison als Profi über einen Anschlussvertrag im Club bis zum totalen Rückzug ins Private. Pizarros Plan ist langfristig der, mit seiner Familie in München zu leben.

Wann es soweit sein wird, sagt er freilich nicht. Sportchef Frank Baumann wird deshalb bei Gelegenheit nachfassen bei dem aktuell ältesten und nach Toren erfolgreichsten Akteur der Bundesliga: „Im Moment ist das sicherlich noch kein Thema, da haben wir definitiv noch ein halbes Jahr Zeit. Aber wieso sollten wir jetzt schon irgendein Modell ausschließen?“

Quelle: DeichStube