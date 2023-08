Taktik-Analyse: 70 Minuten gutes Verteidigen reichen nicht - warum Werder gegen den FC Bayern noch unter die Räder kam

Werders 0:4-Pleite gegen den FC Bayern

Werder Bremen startet mit einer 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern München in die neue Saison. Einen wirklichen Aufschluss über das Leistungsvermögen des Teams gab das Spiel nur bedingt. Taktik-Experte Tobias Escher erklärt, warum die Spiele gegen den Rekordmeister aus strategischer Sicht stets aus dem Rahmen fallen. Die Taktik-Analyse.

Spiele gegen den FC Bayern München sind immer etwas Besonderes. Nicht, weil es für Werder Bremen dort etwas zu gewinnen gäbe. Diese Zeiten sind längst vorbei. Viel eher stechen die Spiele gegen den Rekordmeister aus taktischer Sicht heraus. Gegen die übermächtigen Bayern muss jeder Gegner defensiver spielen, als er dies sonst zu tun pflegt. Das traf auch auf Werder zu am Freitagabend, als die Bremer mit einem 0:4 in die neue Saison starteten.

Werder Bremens Ole Werner setzt gegen den FC Bayern auf ein 5-3-2-System

Werder-Coach Ole Werner hat in der Vorbereitung ausgiebig mit einer 3-4-3-Formation experimentiert. Zum Bundesliga-Auftakt kehrte er zurück zum klassischen 5-3-2 der Vorsaison. Senne Lynen gab den Abräumer vor der Abwehr. Auch die Rolle von Rechtsverteidiger Mitchell Weiser kennen Werder-Fans noch aus der vergangenen Spielzeit: Er agierte als Rechtsverteidiger wesentlich offensiver als Linksverteidiger Anthony Jung. Beizeiten formierte sich so die Fünferkette zur Viererkette um. Amos Pieper rückte auf die Rechtsverteidiger-Position.

Werder Bremen schien in der Anfangsphase gewillt, sich vom FC Bayern nicht zu weit hinten reindrängen zu lassen. Die Bremer Abwehrkette schob nach vorne, während die Stürmer den Gegner früh anliefen. Werder wollte den Gegner zu Rückpässen verleiten, bis der Ball bei Bayern-Torwart Sven Ulreich angekommen war. Der Ersatzkeeper verfügt nicht über die spielerischen Stärken eines Manuel Neuers.

+ Die Grafik zeigt Werder Bremens Abwehr gegen den FC Bayern München. Sobald sich Kane und Musiala fallenließen, musste ein Akteur aus der Abwehr herausrücken. Leider funktionierte die Absicherung nicht optimal. © DeichStube

Taktik-Analyse: FC Bayerns Jamal Musiala und Harry Kane ziehen Werder Bremens Verteidiger heraus

Den FC Bayern früh zu pressen, ist einfacher gesagt als getan. Die Münchener befreiten sich mit direkten Bällen ins offensive Mittelfeld. Hier stellten 100-Millionen-Mann Harry Kane und Jamal Musiala die Bremer Abwehr vor Probleme. Sie ließen sich gemeinsam in den Zehnerraum zurückfallen. Sie wollten den Ball erhalten und sofort Richtung Tor aufdrehen.

Um die Bewegungen der Bayern-Angreifer zu verteidigen, mussten die Spieler des SV Werder Bremen konsequent aus der Abwehr rücken. Häufig taten sie das auch. Sie gewannen jedoch nicht immer ihre Zweikämpfe; gerade Musiala konnte sich mehrmals mit Ball in Richtung Bremer Tor drehen. In der Folge zeigte sich ein altbekanntes Bremer Problem, das sie bereits beim Pokal-Aus gegen Viktoria Köln plagte: Wenn ein Verteidiger herausrückt, müssen die übrigen Abwehrspieler in der letzten Linie zusammenrücken. Nur so lässt sich die Lücke schließen, welche der herausrückende Verteidiger hinterlässt. Nicht immer rückten die restlichen Abwehrspieler zusammen, sobald Milos Veljkovic oder Amos Pieper vorrückten. So fiel auch der frühe Führungstreffer des FC Bayern München. Leroy Sané durfte völlig ungestört auf das Bremer Tor zulaufen (4.).

Taktik-Analyse: Frühes Tor spielt FC Bayern gegen Werder Bremen in die Karten

Der frühe Rückstand torpedierte den Matchplan des SV Werder Bremen. Mit der Führung im Rücken mussten die Bayern nicht mehr das letzte Risiko gehen. Sie ließen fortan mit ihrem 4-2-3-1-System Ball und Gegner laufen. Auffällig war die Rolle der Münchener Doppelsechs. Joshua Kimmich und Leon Goretzka verließen nur selten ihre Positionen. Beide verharrten im Zentrum. Zwar fehlte den Bayern somit der letzte Zug zum Tor; so gut wie nie halfen die Nationalspieler, Überzahlen im offensiven Mittelfeld oder auf den Flügeln zu kreieren.

Zumindest aber gelang es dem FC Bayern München, Werder Bremen nicht ins Spiel zurückfinden zu lassen. Das Bremer Mittelfeld traute sich nicht, allzu aggressiv herauszurücken und somit Kimmich und Goretzka konsequent zu stören. Das war keine Überraschung, schließlich hatten Musiala und Kane die Abwehr vor große Probleme gestellt. Das Mittelfeld postierte sich tiefer, um keine Räume für die beiden zurückfallenden Stürmer zu öffnen. Somit begann jedoch eine Phase, in der Werder fast gänzlich auf Pressing verzichtete. Sie verharrten am eigenen Strafraum. Die Bayern verwalteten das Spiel. Bis zur Pause sammelten sie fast 75 Prozent Ballbesitz. Das ist selbst für den Spitzenclub aus München ein extrem hoher Wert.

Taktik-Analyse: Werder Bremen stellt FC Bayern nach der Pause mit mannorientiertem Pressing zu

Aus der Kabine kehrte eine gänzlich anders auftretende Werder-Elf zurück. Plötzlich sah man viele Elemente, die Werder in der vergangenen Saison stark gemacht hatten: Sie stellten den Aufbau des FC Bayern mannorientiert zu. Die Mittelfeldspieler erzwangen somit viele Eins-gegen-Eins-Duelle. Nach Ballgewinnen schaltete Werder Bremen schnell um. Sie suchten vor allem den Weg über die rechte Seite. Der weit aufrückende Mitchell Weiser schaltete sich nun in die Offensive ein.

Auch Niclas Füllkrug war nun präsenter im Bremer Spiel. Er bewegte sich immer wieder auf die Flügel, um sich den gegnerischen Verteidigern zu entledigen. Werder schlug vermehrt lange Bälle auf den Angreifer. Die Bayern-Innenverteidigung sah in Kopfball-Duellen überraschend schwach aus gegen Bremens Nationalstürmer. Erst mit der Einwechslung von Mathijs de Ligt (68., für Min-Jae Kim) gewannen die Münchener wieder die Oberhand bei hohen Bällen. Werder Bremens Zwischenhoch hielt allerdings nicht dauerhaft. Spätestens mit den Wechseln verflüchtigte sich das Bremer Momentum. Oliver Burke konnte als Rechtsverteidiger nicht dieselben Akzente setzen wie Mitchell Weiser. Die offensiven Wechsel in der Schlussphase halfen eher dem FC Bayern München als Werder. Die Bremer verteidigten fortan wieder luftiger, ließen erneut große Lücken zwischen den Innenverteidigern. Nachdem Werder siebzig Minuten lang gut verteidigt hatte, mussten sie nun noch drei Gegentore hinnehmen.

Ole Werner kann aus dem ersten Pflichtspiel positive wie negative Aspekte ziehen. Gerade die Schlussphase unterstrich, dass Spiele gegen Bayern meist ein Muster ohne Wert sind; zu stark ist der Gegner, zu groß der Leistungsunterschied. Werder Bremens wahren Leistungsstand und Werners taktische Pläne werden wir erst nach den Spielen in Freiburg und gegen Mainz kennen.