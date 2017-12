Käupers Vorgänger: Bremer bei Werder

Von Fütterer bis Schütz

Mit Ole Käuper stand gegen Bayer Leverkusen mal wieder ein gebürtiger Bremer in Werders Startelf. Wir haben in den Geschichtsbüchern geblättert und noch weitere Werder-Spieler gefunden, die in ihrer Heimatstadt auf Bundesliga-Niveau spielten - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.