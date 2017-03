Vor Match gegen Werder: Tayfun Korkut neuer Trainer bei Bayer 04 Leverkusen

Leverkusen – Tayfun Korkut ersetzt den bei Bayer 04 Leverkusen entlassenen Roger Schmidt und wird schon beim Spiel gegen den SV Werder auf der Trainerbank sitzen. Das bestätigte der „Werksclub“.

Der ehemalige Trainer des 1. FC Kaiserslautern und von Hannover 96 soll vorerst als Interimslösung bis zum Saisonende an der Seitenlinie der „Werkself“ stehen. Gegen Werder Bremen am Freitagabend (20.30 Uhr) wartet auf Korkut gleich die erste Aufgabe mit den Leverkusenern. „Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und will so schnell wie möglich die Mannschaft kennenlernen“, erklärte der neue Trainer bei der Pressekonferenz am Montag.

Die Bremer sollten gewarnt sein. „Ein neuer Trainer kann immer einen neuen Impuls setzen“, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann gegenüber dieser Zeitung und fügte hinzu: „Aber bis Freitag ist nicht viel Zeit. Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen.“

Zuletzt trainierte der neue Bayer-Coach den Zweitligisten aus Kaiserslautern. Doch die Zusammenarbeit war nach einem halben Jahr schon wieder beendet. Korkut bat um Auflösung seines Vertrags und verließ den Club im Dezember 2016. Nun stellt sich der 42-Jährige seiner neuen Aufgabe in Leverkusen.

Nach aktuellem Stand dürfte sich Bayer 04 allerdings weiter nach einer Dauerlösung umschauen. Als Wunschkandidaten für die nächste Saison sollen laut „kicker“ Martin Schmidt (aktuell Mainz 05), Julian Nagelsmann (TSG 1899 Hoffenheim) und Lucien Favre (OGC Nizza) gelten.

kso/kni