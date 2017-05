Umfrage: Wer soll neuer Werder-Kapitän werden?

Bremen - Der Kapitän geht von Bord: Clemens Fritz beendet seine aktive Karriere. Aber wer soll nun die Spielführer-Binde tragen? Stimmt ab!

Am ehesten als Nachfolger von Fritz kommen die bisherigen Vertreter Zlatko Junuzovic und Niklas Moisander in Frage. Aber auch andere Führungsspieler wie Max Kruse und Thomas Delaney oder der bald Dienstälteste im Team, Philipp Bargfrede, könnten Chancen auf die Binde haben. Hier haben wir die Kandidaten schon einmal unter die Lupe genommen. Was meint ihr, wer soll in der neuen Saison die Mannschaft dauerhaft als Kapitän aufs Feld führen?

Quelle: WerderStube