Wieder kein Sieg für Moisander

Tampere - In der WM-Qualifikation muss Werder-Profi Niklas Moisander mit der finnischen Nationalmannschaft auch nach dem sechsten Spieltag weiter auf den ersten Sieg warten.

Im Heimspiel gegen die Ukraine kassierten die Finnen am Sonntagabend eine knappe 1:2 (0:0)-Niederlage. Für die Gäste trafen Jewhen Konoplyanka vom FC Schalke 04 (52.) und Artem Besyedin von Dynamo Kiew (75.), für Finnland hatte Joel Pohjanpalo von Bayer Leverkusen das zwischenzeitliche 1:1 besorgt (72.).

Moisander führte sein Land als Kapitän aufs Feld und spielte durch. Mit nur einem Zähler auf dem Konto belegt seine Mannschaft den fünften Platz in Gruppe I. Um sich doch noch für die WM-Endrunde in Russland zu qualifizieren, bräuchten Moisander und Co. schon ein mittelschweres Wunder.

Quelle: WerderStube