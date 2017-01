Besuch bei Ex-Geschäftsführer Manfred Müller

Lob für Baumann

+ © Björn Knips Ruhestand auf einem sonnigen Balkon mit Blick auf Palmen und Pool – Manfred Müller hat es nicht schlecht getroffen. © Björn Knips

Marbella - Manfred Müller schaut aufs Thermometer und stellt zufrieden fest: „22 Grad. Das wird hier oben noch wärmer.“ Der ehemalige Geschäftsführer von Werder sitzt auf seinem Balkon, den besten Platz hat er dem Besuch aus Deutschland abgetreten.

„Den Blick kenne ich ja“, sagt der 72-Jährige, lacht und schaut über die Dächer von Marbella. Zehn, elf Wochen im Jahr macht er inzwischen in seinem Appartement Urlaub. Wie auch jetzt. Und das ist mehr als passend, denn Werder ist in der Nähe. „Endlich mal wieder“, sagt Müller und seufzt: „Thomas Schaaf wollte ja immer in die Türkei...“

Böse ist er Schaaf deshalb aber nicht, denn Ex-Vorstandsmitglied Müller war nie der Mann für Trainingslager, sondern immer der Mann für die Zahlen – erst ehrenamtlich ab 1988, dann hauptberuflich von 1999 bis 2009.

Die Liebe zu Marbella entdeckte Müller 1993. „Ein Sponsor hatte uns im Dezember nach dem letzten Spiel eingeladen. Mario Basler, Dietmar Beiersdorfer, Andree Wiedener und einige andere waren dabei“, erinnert sich Müller. Zwei Jahre später überzeugte er dann sogar Otto Rehhagel zu einem Kurz-Trainingslager mit einem Spiel in Malaga gegen den FC Barcelona. „Wir lagen schnell 0:2 hinten – und ich dachte schon: Oh je... Aber wir haben noch 2:2 gespielt“, so Müller.

Müller kaufte sich ein Appartement

Werder kam trotzdem nie wieder – dafür aber Müller. 1998 kaufte er ein Appartement in den Bergen. „Am Strand wäre es doppelt so teuer gewesen“, schmunzelt der Finanzexperte. Zwischendurch seien die Immobilienpreise explodiert, dann eingebrochen, „und nun entwickelt sich das gerade wieder“.

So wie bei Werder. „Typische Wellenbewegungen“, nennt Müller das: „Wir sind 1999 auch weit unten gestartet, haben 2004 das Double geholt, haben sechs Mal Champions League gespielt, und dann ging es wieder runter.“ Doch jetzt ist er optimistisch. „Der Generationswechsel war wichtig“, sagt Müller und meint die Veränderungen in der Geschäftsführung und vor allem zuletzt im Aufsichtsrat. Die Neuen, also Kurt Zech, Andreas Hoetzel und Thomas Krohne, seien alle noch voll im Geschäft: „Die haben die Netzwerke, die im Fußball ganz wichtig sind.“

Lob für Frank Baumann

Müller will nicht als Schlauberger rüberkommen, der aus dem Ruhestand heraus kritisiert, Ratschläge erteilt oder Personen besonders lobt. Doch in einem Fall macht er in der Sonne von Marbella eine Ausnahme: Sportchef Frank Baumann. „Er geht völlig unaufgeregt seinen Weg und muss dabei einige Altsünden aufarbeiten. Das geht nicht in einer Saison“, sagt Müller. 1999 hatte er ihn als Spieler aus Nürnberg nach Bremen geholt. „Meine einzige Alleinverpflichtung, weil Klaus Allofs als Sportchef noch nicht da war.“

Müller schmunzelt. Er blickt gerne zurück, erzählt so manche Anekdote. „Jetzt kann man das ja mal sagen.“ Aber nur auf dem Balkon, der Stift des Besuchers muss ruhen. Nur das mit Sepp Blatter darf ins Blatt. Vielleicht hilft es ja. Dem einstigen Fifa-Boss habe er mal vorgeschlagen, die Halbzeitpause auf 20 Minuten zu verlängern, damit die Leute mehr essen und trinken können. „Daraus ist leider nie etwas geworden. Aber die Idee finde ich immer noch gut“, sagt Müller.

Auf dem Balkon ist es tatsächlich noch wärmer geworden. Zeit für ein Schlusswort. „Ich mache mir keine Sorgen um Werder“, sagt Müller: „Aber in der Bundesliga darfst du auch nie gelassen sein, sonst bist du weg.“ Er ist es dann auch mal. Müller schwingt sich ins Auto und düst ins 30 Kilometer entfernte Alhaurin El Grande, um pünktlich beim ersten Werder-Training zu sein.

kni