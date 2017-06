U17: Philipps Freistoßtor gegen Dortmund nicht genug

1:1 im Halbfinale um Deutsche Meisterschaft

+ © nordphoto Pascal Hackethal und die U17 von Werder Bremen zeigten ihr Können - zum Sieg gegen Dortmund reichte es aber nicht. © nordphoto

Bremen - Es ging so gut los und lief danach auch lange Zeit nach Plan – am Ende musste sich die U17 von Werder Bremen am Mittwochabend im Halbfinal-Hinspiel um die Deutsche Meisterschaft zu Hause aber mit einem 1:1 (1:0) gegen Borussia Dortmund zufrieden geben.