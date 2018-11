TV-Tipp: Sargent für die USA gegen Italien in der Startelf

Josh Sargent steht im Länderspiel der USA gegen Italien in der Startelf.

Josh Sargent steht vor einem ganz besonderen Länderspiel: Das Sturmtalent von Werder Bremen trifft am Dienstagabend mit der A-Nationalmannschaft der USA auf Italien.

Es handelt sich zwar nur um ein Testspiel, gegen eine so große Fußballnation wie den viermaligen Weltmeister hat Sargent bisher allerdings noch nicht von Beginn an auf dem Feld gestanden. Seine ersten beiden Startelf-Einsätze hatte der 18-Jährige gegen Bolivien und Peru bestritten - und übrigens dann in beiden Spielen getroffen.

Tipp: Wer sich einen Eindruck von Sargent machen will, kann sich das Spiel online anschauen. Die Rechte liegen bei DAZN. Für das Streamingportal müsst ihr zwar ein Abo abschließen, es gibt allerdings auch das Angebot für einen kostenlosen Probemonat. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen.

Quelle: DeichStube