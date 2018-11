TV-Geld statt Transfererlöse: Werder finanziert sich anders

Filbry: „Finanziell stärker geworden“

Bremen - Es ist noch gar nicht so lange her, da haben die Verantwortlichen des SV Werder immer wieder die große Abhängigkeit von Transfereinnahmen hervorgehoben. Der Bundesligist müsse einfach die besten Spieler verkaufen, um zu überleben, das sei quasi das Geschäftsmodell. Doch das hat sich in der Saison 2017/18 extrem verändert. Werder-Boss Klaus Filbry legte am Montagabend bei der Mitgliederversammlung in der Werder-Halle eine sehr interessante Bilanz vor.