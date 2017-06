Gebre Selassies Tor ist nicht genug

Oslo. Ein persönliches Erfolgserlebnis verbucht, aber nicht gewonnen: So lässt sich der Samstagabend aus Sicht von Theodor Gebre Selassie zusammenfassen.

Werders Rechtsverteidiger brachte die tschechische Nationalmannschaft im WM-Qualifikationspiel gegen Norwegen zwar mit 1:0 in Front, musste sich mit seinem Team am Ende aber mit einem 1:1 (1:0) begnügen. Tschechien belegt in Gruppe C weiterhin den dritten Platz, hat gegenüber den beiden Erstplatzierten Deutschland (7:0 gegen San Marino) und Nordirland (1:0 gegen Aserbaidschan) aber an Boden verloren.

Gebre Selassies Treffer zum 1:0 war in der 36. Minute eine Co-Produktion der Deutschland-Legionäre. Vladimir Darida von Hertha BSC führte einen Freistoß schnell aus und bediente Pavel Kaderabek auf dem rechten Flügel. Der Spieler von 1899 Hoffenheim wiederum fand mit seiner Flanke in Gebre Selassie einen dankbaren Abnehmer: Im Fallen bugsierte der Bremer die Kugel ins Tor, vorbei am norwegischen Keeper Rune Jarstein, der ebenfalls für die Hertha spielt. Für Gebre Selassie, der in Oslo durchspielte, war es der insgesamt dritte Treffer im Nationaltrikot. In der laufenden WM-Quali hatte der 30-Jährige bereits beim 6:0-Erfolg gegen San Marino getroffen.

Dass das Tor des Werderaners am Ende nicht zum Sieg reichte, lag an Alexander Söderlund vom AS St. Etienne, der in der 56. Minute per Foulelfmeter zum Ausgleich für Norwegen traf.

