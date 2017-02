Trotz einiger Fehler: Lob für Ulisses Garcia

Augsburg - Trotz der Mitschuld am dritten und damit entscheidenden Gegentor bei der 2:3-Niederlage in Augsburg, gab es für Werder-Spieler Ulisses Garcia Lob vom Trainer und Sportchef.

Gehen wir mal davon aus, dass Alexander Nouri und Frank Baumann wussten, wie die Kritik an Ulisses Garcias Leistung ausfallen würde. Gehen wir zudem davon aus, dass der Werder-Trainer und sein Sportchef ein Zeichen gegen die zu erwartende schlechte Bewertung setzen wollten.Nur so lässt sich nämlich erklären, dass sie die Vorstellung des 21 Jahre jungen Schweizers freundlich bewerteten.

„Er hat das aus meiner Sicht schon sehr ordentlich gemacht. Er hatte viele gute Aktionen, war aber bei den Gegentoren nicht ganz unbeteiligt“, sagte Baumann und nahm Garcia, der wegen der Ausfälle von Niklas Moisander (muskuläre Probleme) und Santiago Garcia (Gelbsperre) in die Startelf gerutscht war, speziell in der Nachbetrachtung des 2:3 in Schutz: „Da haben wir uns als Mannschaft nicht gut verhalten.“Auch Nouri lobte Garcia, statt ihn zu kritisieren: „Er kann die Rolle in der Dreierkette spielen, hat es im Training schon gut gemacht. Er hat lange nicht gespielt und seine Aufgabe dafür gut gelöst. Ich habe ihn nicht so schlecht gesehen.“

dco/csa