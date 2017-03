Hrubeschs Rat: Gnabry soll bei Werder bleiben

Berlin - Trainer und DFB-Interims-Sportdirektor Horst Hrubesch hat Torjäger Serge Gnabry zu einem weiteren Jahr beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geraten.

Hrubesch spricht sich also gegen einen Wechsel im Sommer aus. Seine Empfehlung teilte er dem 21-Jährigen in einem Telefonat mit. Der Trainer hatte gemeinsam mit Gnabry 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio die Silbermedaille in Rio gewonnen.

"Serge ist ein junger Spieler. Ich habe zu ihm gesagt: Was ist wichtig? Die Kohle? Oder international zu spielen? Oder nach deiner langen Leidenszeit die Saison zu Ende zu spielen, vernünftig in den Urlaub zu gehen und dann vielleicht noch ein Jahr dranzuhängen? Danach steht ihm weiterhin alles offen", sagte Hrubesch der "Bild am Sonntag".

