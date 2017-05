Fix! Nouri verlängert bis 2019

Bremen - Nun ist es perfekt: Alexander Nouri bleibt Trainer des SV Werder Bremen. Laut Informationen der „Bild“ wird das der Club am Dienstagmorgen offiziell verkünden.

Der neue Vertrag des 37-Jährigen läuft bis 2019, der alte wäre nach dieser Saison ausgelaufen. Unklar ist noch, was aus Nouris Trainerteam (Markus Feldhoff, Florian Bruns, Christian Vander und Günter Stoxreiter) wird.

Sportchef Frank Baumann hatte schon länger mit Nouri und dessen Beratern verhandelt – den Abschluss gab es dann ausgerechnet erst nach der bitteren 3:5-Heimpleite gegen 1899 Hoffenheim. Es war die zweite Niederlage in Folge nach zuvor elf Spielen in Serie ohne Pleite. Das Vertrauen in Nouri ist aber trotzdem da.

Skripnik-Nachfolger führt Werder aus dem Tabellenkeller

Der Nachfolger des nach dem dritten Spieltag entlassenen Viktor Skripnik hat Werder aus dem Tabellenkeller bis auf einen Europa-League-Platz geführt. Die Bremer sind nun zwar abgerutscht, haben aber immer noch eine kleine Chance, erstmals seit der Saison 2010/11 auf die internationale Bühne zurückzukehren. Dafür muss am Samstag am letzten Spieltag ein Sieg bei Borussia Dortmund her.

Nouri hat schon in der Jugend für Werder gespielt und bekam später auch einen Lizenzspielervertrag. Doch der Mittelfeldspieler kam nur bei den Amateuren zum Einsatz. 2001 wechselte er zum Regionalligisten KFC Uerdingen. Mit dem VfL Osnabrück stieg Nouri 2007 dann in die Zweite Liga auf und absolvierte dort 17 Partien. 2014 kehrte der Deutsch-Iraner, der in Buxtehude aufgewachsen ist, vom VfB Oldenburg zum SV Werder zurück – als Verbindungstrainer zwischen Profis und U23.

Doch nach nur wenigen Monaten wurde er zum U23-Coach befördert, weil Viktor Skripnik bei den Profis als Ersatz für den entlassenen Robin Dutt gebraucht wurde. Als Skripnik dann im vergangenen Herbst gehen müsste, rückte Nouri erneut auf. Aus dem Interimscoach wurde nach wenigen Wochen der Chefcoach – allerdings nur mit einem Kontrakt bis zum Saisonende. Und Baumann ließ sich Zeit mit Gesprächen über die Zukunft. Die wollte er erst nach geschafftem Klassenerhalt führen. Den sicherte sich Werder durch die Siegesserie viel früher als erwartet. Dann kam die Hoffnung auf Europa dazu. Und wieder dauerte es.

Doch jetzt herrscht Klarheit – und Nouri kann in seiner ersten Sommer-Vorbereitung und seiner ersten großen Transferphase seine Ideen einbringen. Er muss allerdings auch beweisen, dass seine Erfolgsserie nicht nur Zufall war. Bei Skripnik hatte das nicht geklappt. Der Ukrainer war in der Saison 2014/15 der große Retter mit einer Chance auf Europa – wie Nouri jetzt. Doch in der Folgesaison gab es wieder nur Abstiegskampf – sogar bis zum letzten Spieltag. Diese Geschichte soll sich nicht wiederholen.

