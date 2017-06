Nouri bringt Werder in den Iran

Bremen/Teheran - Zurück zu den Wurzeln: Alexander Nouri besucht in diesen Tagen den Iran, die Heimat seines Vaters – und hat den SV Werder mitgenommen.

Also nicht den ganzen Club, aber immerhin Michael Rudolph. Und der Mediendirektor soll den im Iran so populären Trainer nicht nur bei den vielen Terminen unterstützen, sondern auch Werders Interessen vertreten. „Wir sondieren vor Ort den Markt“, erklärt Werder-Boss Klaus Filbry: „Der Iran ist nicht uninteressant für uns. Wir müssen sehen, was sich daraus entwickelt.“

Eine Möglichkeit gibt es sogar schon für diesen Sommer. Werder liegt die Einladung für ein Vorbereitungsspiel vor. Filbry hält eine Zusage zwar für „eher unwahrscheinlich“, schließlich sei die Vorbereitung mit den Trainingslagern im Zillertal und in Schneverdingen schon ziemlich durchgeplant, „aber ich will es auch nicht ausschließen“. Zumal Filbry den Erfahrungen von Nouri und Rudolph vor Ort nicht vorgreifen will. In den dortigen Gesprächen soll es auch um mögliche Kooperationen zu Vereinen gehen.

Nouri ist Co-Kommentator fürs iranische Fernsehen

Auslöser für die ganze Geschichte ist natürlich Alexander Nouri. Sein Vater stammt aus dem Iran. Nouri selbst ist in Buxtehude geboren und aufgewachsen. Er besitzt auch die iranische Staatsbürgerschaft. „Der Iran ist ein Teil von mir“, hat der 37-Jährige mal in einem Interview mit der WerderStube betont und von seiner letzten Reise in den Iran berichtet: „Das war 2005. Ich habe gemeinsam mit meinem Vater eine mehrwöchige Reise in die interessantesten Städte des Landes unternommen. Ich wollte wissen, woher ich komme. Das war wichtig für mich, um eine Art Identität zu finden.“

Jetzt ist er wieder dort – und als Bundesliga-Trainer ein Star. Beim WM-Qualifikationsspiel am Montagabend zwischen dem Iran und Usbekistan in Teheran wird Nouri als Co-Kommentator für das Fernsehen arbeiten. Weitere Medientermine sind vorgesehen. Da kommt es ihm entgegen, dass er sich durchaus verständigen kann: „Ich spreche ein wenig Farsi.“

Filbry: Der Iran wird wirtschaftlich interessant

Das öffnet vor Ort sicher nicht nur Türen, sondern auch die Herzen. „Natürlich spielt Alex in den Beziehungen zum Iran eine ganz besondere Rolle, er ist quasi unser Vehikel“, sagt Filbry. Dass der Iran politisch gesehen kein unumstrittenes Land ist, weiß Filbry natürlich. „Wir werden uns selbstverständlich mit dem Land als solches auseinandersetzen“, versichert der 50-Jährige: „Aber der Iran ist ein Land, das sich immer mehr öffnet und dadurch auch wirtschaftlich interessant wird.“

Filbry verweist dabei auf die Reise einer Wirtschaftsdelegation der Bremer Handelskammer vor gut einem Jahr. „Der Iran bietet praktisch allen Teilnehmern große Chancen“, hatte Eduard Dubbers-Albrecht, Vizepräses der Handelskammer, anschließend gesagt. Und Dr. Matthias Fonger, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer, empfahl: „Jetzt muss man dabei sein.“ Werder ist nun dabei, wenngleich Filbry betont: „Wir sind noch in der Bewertungsphase.“ Nach der Reise des Trainers und des Mediendirektors soll dann in Bremen diskutiert werden, wie es mit Werder und dem Iran weitergeht.

Alexander Nouri: Seine Karriere in Bildern Zur Fotostrecke

Quelle: WerderStube