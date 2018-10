„Hey, Claudio! Feier nicht so doll...“

Claudio Pizarro und Toni Kroos spielten zusammen beim FC Bayern München und feierten 2013 gemeinsam den Gewinn der Champions League. Nun sendet Weltmeister Kroos Glückwünsche an die Stürmer-Legende des SV Werder.

Hey Claudio,

alles Gute zum 40. Geburtstag! Respekt! Nicht allein für die „40“, sondern dafür, dass du immer noch aktiv Fußball spielst! Schon heute weiß ich, dass ich das nicht schaffen werde... Du hast während Deiner Karriere immer Spaß und deine Liebe zum Fußball vermittelt. Auf und neben dem Platz! Du bist ein überragender Fußballer und mindestens genauso guter Typ. Ich bin froh, dass ich dich ein kleines Stück begleiten konnte. Und schon heute freue ich mich darauf, von deiner Vertragsverlängerung in Bremen zu hören. Auch für die Zeit nach dem Fußball wünsche ich dir jetzt schon alles Gute. Und vielleicht kann ich dir doch noch eines Tages das Pokern beibringen. Pizza, bleib wie du bist und feier nicht so doll. In deinem Alter muss man aufpassen...

Alles Gute aus Madrid,

Toni Kroos

Quelle: DeichStube