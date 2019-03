Profis an der Platte: Weltklasse schlägt Kruse

Bremen – Weg mit den Fußballschuhen, ran an die Platte: Die Werder-Profis haben am Donnerstag die Sportart gewechselt und zum Tischtennis-Schläger gegriffen.

In der Werder-Halle konnten die Nicht-Nationalspieler und Nicht-Verletzten beweisen, wer auch das Spiel mit dem kleinen Ball drauf hat. Und es zeigte sich: Der Beste war (auch hier) Max Kruse – jedenfalls der Beste der Fußballer. Das Spaß-Turnier gewann nämlich Tischtennis-Profi Ovidiu Ionescu.

Der Rumäne lebt in Bremen, spielt in der Bundesliga für den Post SV Mühlhausen und belegt in der Weltrangliste Platz 39. Logisch, dass Kruse da nicht mithalten konnte. Niklas Moisander wurde hinter dem Käpt'n Dritter. „Es war witzig, mal etwas anderes zu machen, und gut für den Teamspirit“, meinte der Finne. Diese Trainingswoche in der Länderspielpause sei schließlich eine „ohne Stress, da kann man auch mal ein bisschen Spaß haben.“

Schon gelesen? Johannssons nächster Comeback-Versuch

Quelle: DeichStube