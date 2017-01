Für Tuchel beginnt in Bremen die Reifeprüfung

Dortmund - Von Dirk Krampe. Emre Mor zieht den Kopf zwischen die Schultern und versteckt sich dann flugs hinter einem Mitspieler, was nicht ungeschickt ist, denn Thomas Tuchel ist nicht zufrieden an diesem Montag im BVB-Trainingslager in Marbella (Spanien).

Tuchel ärgert, wie Mor die Trainingsübung ausführt, und das lässt er ihn lautstark spüren. Auch Sebastian Rode bekommt sein Fett weg. „Sebaaaastian“, schallt es mit Verzweiflung in Tuchels Stimme über den Platz. Rode ist gerade erst wieder ins Training eingestiegen, aber das schützt ihn nicht vor Kritik. Tuchel stützt die Hände auf die Knie, dann beugt er den Oberkörper weit nach vorne und schüttelt den Kopf. Es ist eine Geste der Resignation und Machtlosigkeit. Dortmunds Trainer steht unter Strom, er kennt in diesen Situationen nur Volldampf. Generell zieht sich Tuchel in diesem Trainingslager sehr oft in die Beobachter-Rolle zurück, ist dabei aber selten stumm. Er kritisiert, aber er lobt auch oft und auffallend.

Ein Stangengewirr, das fünf kleine Tore simulieren soll, inmitten des großen Pulks aus 15, 16 Spielern. Es ist eng auf dieser Fläche, die Tuchel eine halbe Stunde vor Trainingsbeginn abgesteckt und zentimetergenau abgemessen hat. Die Aufgaben, die er seinen Spielern stellt, sind weiter hochkomplex: Es geht um Handlungsschnelligkeit, um das zuverlässige Besetzen der Räume, um blitzschnelles Erkennen und Bewerten einer Situation, um Lösungsfindung. Es ist diese Übung, die sich durch sehr viele Einheiten nicht nur in Marbella zieht, er lässt sie auch in Dortmund sehr oft trainieren. Verfestigung durch stete Wiederholung.

Kurz vor Weihnachten, nach dem 1:1 gegen Augsburg, hat traditionell die Elefantenrunde in der BVB-Geschäftsstelle getagt. Tuchel, Sportdirektor Michael Zorc, Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Die Entscheider. Die Hinrunde wurde analysiert, die Strategie für die Rückserie festgelegt. Tuchel ist danach mit der Familie weit weg in den Urlaub gefahren. Wenige Tage der Entspannung.

Tuchel steht vor seiner Reifeprüfung

Längst ist er mittlerweile wieder bei der Arbeit. Mit dem Spiel bei Werder Bremen am Samstag bricht die Phase an, die letztlich darüber entscheiden wird, wie der Trainer Tuchel in Dortmund beurteilt werden wird. Verpasst er die Champions-League-Qualifikation, wäre das wie ein dicker Fleck, der den guten Eindruck der Bewerbungsmappe versaut. Tuchel steht vor seiner Reifeprüfung. Sein erstes BVB-Jahr war glänzend, das zweite steht unter dem Oberbegriff des Umbruchs, ohne dass die Ziele geringer werden. Er muss jetzt, da die meisten verletzten Spieler zurück sind, zeigen, dass er diese Mannschaft nach oben führen kann, dass er ihr Halt geben, dass er sie lenken kann.

Tuchel weiß, was von ihm erwartet wird. Mehr auf jeden Fall als der aktuelle Rang sechs. „Platz drei ist das Minimalziel“, hat er im Interview mit dem WDR-Hörfunk gesagt. Ein bemerkenswertes Gespräch, über 16 Minuten lang, in dem er sich leutselig, kumpelhaft gibt, in dem er offen über persönliche Schwächen („Nach Spielen bin ich anfällig für alle Schweinereien, Schokolade, Chips, Erdnüsse“) redet. In dem er sich erstmals so vehement auch gegen das Bild wehrt, das von ihm gezeichnet wird. Das des kühlen, distanzierten und unnahbaren Trainers, der das Wort „Nähe“ kennt, sie aber nicht vorleben kann.

„Ich bin wahnsinnig froh, dass mich die Fans nach den Spielen nicht fordern“

Der wegen seiner Qualitäten respektiert wird, aber nicht geliebt. Das ist ein nicht unwesentlicher Punkt in einem Verein, der „Echte Liebe“ als Markenzeichen transportieren möchte. „Krass unfair“ sei es, ihm vorzuhalten, dass er nicht vor die Südtribüne zu den Fans trete, meint Tuchel jedoch in dem Interview. „Ich bin wahnsinnig froh, dass mich die Fans nach den Spielen nicht fordern. Ich wüsste nicht, wie ich mich vor der Südtribüne verhalten würde – wahrscheinlich würde es fürchterlich werden. Deswegen fühle ich mich wahnsinnig wohl, wenn ich bei mir bleiben kann.“

Bei allem persönlichen Gebaren wird vor allem der sportliche Erfolg darüber entscheiden, ob der BVB Thomas Tuchel im Sommer eine Vertragsverlängerung anbieten wird. Geschäftsführer Watzke hat angekündigt, eine Klärung dieser Frage vor Beginn von Tuchels letztem Vertragsjahr erzielen zu wollen. Bis zur Sommerpause aber wird er sich gedulden müssen. „Während der Saison“, sagt Tuchel, „bin ich ein ganz schlechter Verhandlungspartner.“ 18 Bundesliga-Spiele bleiben ihm, um seine Verhandlungsposition noch deutlich zu verbessern. Tuchel ist entschlossen, die Zeit zu nutzen.