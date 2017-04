Delaney - ein Drink als Belohnung

Bremen - Keine Frage: Er war der Mann des Spiels, der, mit dem hinterher alle sprechen, dem alle gratulieren, den alle, die es mit Werder halten, in den Arm nehmen wollten: Thomas Delaney!

Mit drei Toren hatte der Däne den Bärenanteil an Werders furiosem 5:2 (2:0)-Erfolg beim SC Freiburg getragen. „Es ist unglaublich, heute ist ein großer Tag für mich“, sagte Delaney kurz nach dem Schlusspfiff - und verriet: „Vielleicht genehmige ich mir heute Abend mit meiner Frau einen Drink.“

Den hätte sich der 25-Jährige auf jeden Fall verdient, schließlich hatte er in Freiburg den ersten Dreierpack seiner Karriere erzielt. Delaney traf in der 45., 47. und 85. Minute - und bereitete Werders Treffer zum 4:1 durch Fin Bartels zudem vor. „Eigentlich wollte ich in dieser Szene schießen", gab Delaney nach dem Spiel lachend zu, "aber es war ein Scheißschuss“.

Vor der Pause, da habe Werder noch einige Fehler gemacht, „ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das Spiel kontrollieren“, sagte Delaney. Etwas später rieb sich der Abräumer dann verwundert die Augen: „Plötzlich hatten wir drei Tore.“ Werders großer Vorteil, das sei eben die Mentalität der Mannschaft, die es auch erlaube, Ausfälle von Stammspielern zu verkraften. Und eine andere von Werders großen Stärken, das ist spätestens seit Samstag klar - das ist eben auch dieser Däne Thomas Delaney.

