Gebre Selassie im Interview: „Ich will mit Werder in Europa spielen“

Tscheche lässt durchblicken, dass er bei Werder bleibt

+ © gumzmedia Theodor Gebre Selassie hat sich Zeit genommen für ein Interview mit DeichStube-Reporter Björn Knips. © gumzmedia

Bremen – Er ist Werders Dauerbrenner: Theodor Gebre Selassie lebt seit fast sieben Jahren in Bremen, hat in dieser Saison kaum eine Spielminute verpasst – und er geht tatsächlich in die Verlängerung.