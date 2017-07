Valencia-Test kommt im Free-TV

Aymen Abdennour trifft mit dem FC Valencia am „Tag der Fans“ im Weserstadion auf Ex-Club Werder Bremen.

Bremen - Dreimal ist Bremer Recht: Nach den Spielen gegen Ajax Amsterdam und den FC St. Pauli wird auch der Werder-Test gegen den FC Valencia live im Fernsehen übertragen.

Das Spiel gegen den Club aus der spanischen Primera Division ist der Höhepunkt beim „Tag der Fans“ am Samstag, 5. August, im Bremer Weserstadion - und das wohl letzte Testspiel vor Start in die Saison. Wer nicht dabei kann, das Spiel aber trotzdem sehen will, hat Glück: Der Fernsehsender „Sky Sport News HD“ berichtet live. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Der Kick gegen das Team des Ex-Bremers Aymen Abdennour ist bereits das dritte Werder-Testspiel der Sommervorbereitung, das im Fernsehen übertragen wird. Auch die Spiele gegen Ajax Amsterdam am Samstag, 8. Juli (15.55 Uhr, „Sky Sport News HD“), und den FC St. Pauli am Samstag, 22. Juli (14.55 Uhr, „Sport 1“), laufen im Free-TV.

Quelle: WerderStube