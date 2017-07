Schneverdingen - 27 Spieler umfasst die Gruppe, mit der Werder Bremen das zweite Trainingslager der Sommervorbereitung in Schneverdingen absolviert.

Neben den etablierten Profis aus dem Bundesliga-Kader gibt Trainer Alexander Nouri auch drei Nachwuchstalenten die Chance, die Abläufe bei den Profis kennenzulernen. Aus der U23 fahren Innenverteidiger Dominic Volkmer und Offensivspieler Leon Jensen mit, aus der U19 ist der erst 16-jährige Innenverteidiger Julian Rieckmann dabei. Björn Schierenbeck, der Direktor von Werders Nachwuchsleistungszentrum, hat gegenüber der DeichStube erklärt, warum ausgerechnet dieses Trio die Beförderung auf Zeit verdient hat.

Dominic Volkmer ist ein Quereinsteiger, sein Weg ins Training eines Fußball-Bundesligisten ist heutzutage ziemlich ungewöhnlich. Bis zur U13 war der Abwehrspieler in der Jugend für Werder aktiv, ehe er sich entschied, Fußball künftig vorrangig als Hobby zu betreiben. Volkmer verließ Bremen, spielte für Amateurvereine, unter anderem für den SC Weyhe. Über den JFV Nordwest ging es für ihn 2015 in den Herrenbereich zum VfB Oldenburg, wo er in der Regionalliga eine derart starke Saison spielte, dass mehrere Vereine auf den 1,94-Meter-Mann aufmerksam wurden - Werder gehörte dazu.

Volkmer „will seine Ziele ausreizen“

„Dominic hatte sich körperlich enorm weiterentwickelt, deswegen waren wir froh, dass wir ihn zurückgewinnen konnten“, sagt Schierenbeck. In der vergangenen Saison war Volkmer in Werders U23 Stammspieler, absolvierte 28 Spiele in der Dritten Liga und erzielte ein Tor. Schon im Testspiel gegen den VfL Osnabrück kam der 21-Jährige kürzlich bei den Profis zum Einsatz. „Da hat er einen guten Eindruck hinterlassen“, lobt Schierenbeck. Schneverdingen sei nun der logische nächste Schritt. „Dominic will seine Ziele ausreizen, er ist ehrgeizig“, erklärt der Nachwuchsdirektor - und stellt klar: „Dass ihm die klassische Ausbildung weitestgehend fehlt, merkt man ihm nicht an.“

Hinter Leon Jensen liegt ein schwieriges Jahr in der Dritten Liga. Der 20-Jährige war im Sommer 2016 aus der U19 von Hertha BSC zu Werder gewechselt und musste sich dort mit der Rolle des Ergänzungsspielers zufrieden geben. „Er war in der Herausfordererrolle“, sagt Schierenbeck über Jensen, der in 18 Einsätzen zwei Treffer markierte. Beklagt hat sich Jensen nie darüber, dass er meist nur eingewechselt wurde. „Er hat das gut weggesteckt“, sagt Schierenbeck. Das Problem des technisch starken Mittelfeldspielers: Er ist bisweilen etwas überehrgeizig, stellt enorm hohe Ansprüche an sich selbst. „Manchmal ist er noch zu verbissen. Davon hat er sich zurückwerfen lassen“, berichtet Schierenbeck, der Jensen aber dennoch „eine gute Entwicklung“ bescheinigt.

Rieckmann ist Werders Küken

Mit gerade einmal 16 Jahren ist Julian Rieckmann Werders Küken im Trainingslager in Schneverdingen. Der Innenverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen kann, wurde mit Werders U17 in der Vorsaison Deutscher Vizemeister und ist nun in die U19 aufgerückt. „Er ist keiner, bei dem der nächste Schritt schon fest eingeplant ist“, erklärt Schierenbeck. Vielmehr sei die Woche mit den Profis zum Kennenlernen und Reinschnuppern gedacht.

Da Jesper Verlaat noch leicht angeschlagen ist, wollte Trainer Nouri auf Nummer sicher gehen und noch einen zusätzlichen Innenverteidiger mitnehmen. In ein paar Jahren, das kann sich Schierenbeck gut vorstellen, könnte Rieckmann dann ein Kandidat sein, der an die Tür des Bundesliga-Teams klopft. „Er ist schnell, antizipiert gut und spielt sehr unaufgeregt“, lobt der Nachwuchschef.

