Das sind Werders Schlüsselspieler

Bremen - Von Cedric Voigt. Die besten Mannschaften sind mehr als die Summe ihrer Teile. Beim Werder Bremen der Rückrunde war das nicht anders. Aber drei Spieler ragten doch heraus.

Die beeindruckende Serie mit neun Siegen aus elf ungeschlagenen Spielen war in der Rückrunde vor allem eine Teamleistung des SV Werder. So eine, wie sie nur eine selbstbewusste, taktisch gut eingestellte Mannschaft abrufen kann. Verletzungen wurden mannschaftlich kompensiert, die von Chefcoach Alexander Nouri immer wieder beschworenen „Prinzipien“ auf den Platz gebracht.

Trotzdem: Einige Werderaner stachen doch Mal um Mal aus dem Kollektiv heraus, brachten besondere Fähigkeiten ein und hievten das Bremer Spiel auf ein Level jenseits des Mittelmaßes der vergangenen Saisons. Unser Taktik-Rückblick stellt aus jedem Mannschaftsteil einen dieser Schlüsselspieler vor und erklärt, wie sie den Fußball der Rückrunde beeinflusst haben.

Niklas Moisander ist ein merkwürdiger Spieler. Für einen Innenverteidiger mit 1,83 Metern eher klein gewachsen, kein sprunggewaltiges Muskelpaket, auch kein Sprinter. In einem lange Zeit von Kraft und Athletik dominierten Mannschaftsteil wie der Innenverteidigung ist Moisander, der vor der Saison aus Genua an die Weser geholt wurde und über Jahre bei Ajax Amsterdam zu den Leistungsträgern zählte, eine rare Erscheinung. Gegen die Riesen unter den Bundesliga-Stürmern tat er sich nicht immer leicht: Gegen den Mainzer Jhon Cordoba etwa wirkte der routinierte Finne rein physisch mitunter wie ein Jugendspieler. Auch seine clevere, souveräne Zweikampfführung gerade am Boden kann das nicht immer ausgleichen.

Dennoch ist Moisander vermutlich der konstanteste Spieler innerhalb der Bremer Defensive – und auf jeden Fall der einflussreichste: Als linker Halbverteidiger in der Dreierkette ist er es, der im Aufbau gesucht wird. Seine Passquote von 82 Prozent angekommenen Zuspielen wird mannschaftsintern nur von Lamine Sane (84,7 Prozent) übertroffen. Doch wo Sane Sicherheitspässe spielt, spielt Moisander sichere Pässe und verteilt sie über den ganzen Platz.

Moisander: Am Ball souverän - beim Herausrücken unsicher

Das ist nicht als Kritik an Sane zu lesen, der Querpass zu Moisander (oder Milos Veljkovic, der sich halbrechts noch in der Lernphase befindet) ist sein Job. Moisanders Job ist es, ein klein wenig Werders Spielmacher zu sein. Mit Finten lässt er zum Pressing anlaufende Gegenspieler aussteigen, mit Verlagerungen spielt er den rechten Flügel frei.

Sein Blick für freie Räume und die Laufwege der Mitspieler lässt Moisander auch anspruchsvolle Flachpässe durch die verteidigenden Linien spielen. Er findet nicht nur die naheliegenden Lösungen zuverlässig, sondern kann auch spektakulären Facetten der Spieleröffnung konstant abrufen. Dabei geht er selten zu viel Risiko, sondern wählt in der Regel das optimale Abspiel. Am Ball strahlt Moisander die Souveränität eines Mannes internationaler Klasse aus.

Gegen den Ball ist natürlich auch er nicht frei von Schuld an der schlechtesten Defensive der Liga: Das Herausrücken in Pressing-Situationen oder beim Übergeben von Gegenspielern wirkte zuletzt nicht immer perfekt abgestimmt. Luft nach oben hat der coolste Finne seit Petri Pasanen also noch. Doch auch mit den Leistungen der abgelaufenen Spielzeit ist Moisander eine Verstärkung, deren größtes Problem es ist, für Werder derzeit so schwer ersetzbar zu sein: Aus den vier Partien ohne Moisander holten die Bremer in der abgelaufenen Saison keinen einzigen Punkt.

Ist Zlatko Junuzovic nun ein Leistungsträger oder doch ein Teil des Problems? Nicht immer sind sich die Werder-Fans ganz einig, was die Bewertung des künftigen Kapitäns und Dauerbrenners im zentralen Mittelfeld angeht. Denn bei Junuzovic weiß man, was man bekommt – man weiß nur nicht, ob es ideal in die Mannschaft passt. In der Rückrunde passte es wieder: drei Tore und sieben Torvorlagen aus dem Mittelfeld sprechen eine eindeutige Sprache.

Noch in der Hinrunde sah das Ganze etwas anders aus: Spieler wie Florian Grillitsch und Max Kruse hatten mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, Maxi Eggestein hatte sich noch nicht auf das Radar der Profi-Mannschaft gespielt, auch Niklas Moisander spielte in der damaligen Viererkette noch nicht so stark auf. Junuzovic aber braucht diese cleveren, technisch starken Spieler, um sich entfalten zu können. Ihn an den klassischen Zehnern der Bremer Vereinsgeschichte zu messen, ist falsch: Junuzovic zeichnet nicht seine enge Ballführung oder seine grenzenlose Kreativität aus.

Junuzovic: Im Konterspiel eine wichtige Figur

Das Spiel beruhigen, seinen Rhythmus kontrollieren – die Aufgabe anderer. Als Spielmacher oder Sechser ist Laufwunder Junuzovic falsch besetzt. Dafür konnte er im 3-1-4-2 endlich wieder den Fußball spielen, den er mag: Als linker Achter war er gut genug abgesichert, um mit seinen dynamischen Pressingläufen immer wieder die Stürmer zu unterstützen. Der Hertha wurde Junuzovics bissiges Spiel gegen den Ball direkt zum Verhängnis, andere Teams wurden so zumindest genervt und eingeschränkt. „Zladdi“ produziert eine Unruhe auf dem Feld, die falsch eingebunden zum Haareraufen, richtig eingebunden eine Waffe ist.

Im Konterspiel ist Junuzovic eine wichtige Figur: Oft versucht er enorm direkte, geradezu spektakuläre Zuspiele. Nicht immer geht das gut – wenn doch, entstehen Situationen wie zuletzt gegen Dortmund, als ein fast unmöglicher Volley Kruse auf die Reise schickte, der anschließend das zwischenzeitliche 2:2 vorbereiten konnte. Auch als Kombinationsspieler hat er seine Qualitäten – Junuzovic macht viele Wege, um seine Mitspieler situativ zu unterstützen und Überzahlen zu schaffen.

Notfalls regelt Werders Mentalitätsmonster die Dinge aber auch im Alleingang. Ein Gewaltschuss wie zum 1:0 gegen Leipzig, beherztes Nachsetzen wie vor dem 1:0 gegen Dortmund – in engen Spielen hilft Werders unorthodoxer Kampfzehner dem Team mit Aktionen, die manchmal nicht viel mit dem modernen, kollektivistisch geprägten Fußball zu tun haben. Den Unterschied machen sie allerdings trotzdem noch oft genug.

Apropos „den Unterschied machen“: Viel präziser lässt sich das Wirken von Max Kruse seit seiner Rückkehr ins Werder-Trikot nicht beschreiben. Selbst die 15 Tore und sieben Vorlagen drücken nur unzureichend den Stellenwert aus, den Kruse im Bremer Spiel besitzt. Werders Topscorer gehört wohl zu den komplettesten Offensivspielern der gesamten Liga. Im Schnitt spielt Kruse 41,3 Pässe pro Spiel – nur der Gladbacher Lars Stindl erreicht als Stürmer ligaweit einen höheren Wert (46,9). Mannschaftsintern ist Kruse diesbezüglich sogar vor allen Verteidigern und Sechsern die Nummer eins – ein Unikum in der Liga.

Und ein Beweis dafür, dass Kruse selbst gar nicht unbedingt in die Kategorie „Stürmer“ fällt: Sicher, Kruse führt das Bremer Pressing in vorderster Linie an und macht jede Menge Tore, doch sein Wirkungskreis ist weitaus größer als beim klassischen „Neuner“. Charakteristisch für Kruse ist es zum Beispiel, sich oft halblinks, gelegentlich halbrechts bis ins mittlere Spielfeld-Drittel fallen zu lassen, statt vorne auf Zuspiele zu warten. In diese Räume folgt Kruse selten ein Gegenspieler – die meisten Innenverteidiger in Bundesliga sind es gewöhnt, Stürmer zu verteidigen, die sich trotz einiger ausweichender Läufe doch zumeist in Richtung Zentrum orientieren.

Kruse: Fixpunkt und Spielmacher in der Offensive

Kruse, der das gesamte Angriffsdrittel bespielt und den Ball aus der Tiefe nach vorne trägt, ist über eine herkömmliche Manndeckung kaum zu greifen – auch deshalb, weil seine technischen Fähigkeiten es ihm erlauben, sich oft erfolgreich aus Drucksituationen herauszudrehen und eine raumschaffende Verlagerung oder einen öffnenden Pass zu spielen. So ist Kruse der Dreh- und Angelpunkt des Bremer Offensivspiels – und gerade im Umschaltspiel unheimlich wertvoll, weil er wie kein Zweiter im Kader dazu in der Lage ist, sowohl als Anspielstation und Fixpunkt als auch als Spielmacher eigener Prägung die Angriffe seiner Mannschaft zu strukturieren.

Auch Kruses Spiel ist jedoch keine reine One-Man-Show: Sturmpartner Fin Bartels, mit dem Kruse bereits vor Jahren beim FC St. Pauli harmonierte, ist jenseits von Bremen wahrscheinlich einer der unterschätztesten Bundesliga-Spieler. Ähnlich wie Kruse agiert Bartels als gelernter Flügelspieler enorm weiträumig, weicht auf die Außenbahnen aus und schafft über seine Tempodribblings Raumgewinn. Besonders ist jedoch vor allem das Gespür für die freien Räume, das Bartels und Kruse zu so einem hervorragenden Duo macht.

Während Kruse ein Meister darin ist, sich im Angriffsdrittel von seinen Gegenspielern zu lösen und für seine Mitspieler anspielbar zu machen, erkennt Bartels mögliche Passwege früh und bringt sich mit energischen Sprints regelmäßig in Positionen, in denen es nur noch die Hereingabe oder den Pass in die Schnittstelle braucht, um eine Abschluss-Situation zu schaffen. Insgesamt acht Tore entstanden unmittelbar durch das Zusammenspiel der Bremer Stürmer – ein herausragender Wert, gerade vor dem Hintergrund der langwierigen Verletzung Kruses zu Saisonbeginn.

Quelle: WerderStube