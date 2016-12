Nouri: "Das Unentschieden geht in Ordnung"

Die Stimmen zum Köln-Spiel

+ © dpa Alexander Nouri kann mit dem Unentschieden gegen Köln leben. © dpa

Bremen - Der SV Werder hat das Heimspieljahr mit einem 1:1 gegen den 1. FC Köln beendet. Damit können die Bremer leben. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Werder-Trainer): "Es hat sich angefühlt, als wenn mehr drin gewesen wäre. Das Unentschieden geht aber in Ordnung. Wenn wir in Hoffenheim so spielen wie heute in Halbzeit zwei, können wir sicher etwas mitnehmen."

Peter Stöger (Köln-Trainer): "Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft sehr zufrieden. In der ersten Hälfte waren wir sehr dominant. Drei Punkte wären möglich gewesen, aber mit dem Punkt sind wir nicht unzufrieden."

Serge Gnabry (Werder-Spieler): "Am Ende können wir mit dem Punkt leben. Köln war zu Beginn deutlich besser im Spiel." Über sein Tor: "Es fühlt sich schöner an, mit den Werder-Fans im Stadion feiern zu können als nur auswärts."

Robert Bauer (Werder-Spieler) über ein elfmeterwürdiges Einsteigen gegen Marco Höger: "Ich komme einen Schritt zu spät, trete ihm auf den Fuß. Der Schiedsrichter sieht es nicht. Das kommt vor."