Wiedwald: „Können stolz auf die Rückrunde sein“

Bremen - Wieder ein Spektakel, wieder ging es verloren: Werder muss nach der 3:4-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf Europa verzichten. Bei den Bremern herrscht Frust über die verpasste Chance, aber auch Stolz auf eine starke Rückrunde.

Max Kruse (Werder-Spieler): „Zum dritten Mal hintereinander haben wir ein Spiel abgeliefert, dass der neutrale Zuschauer genießen konnte. Aber wir haben in diesen Spielen 13 Gegentore kassiert - so kannst du nicht gewinnen. Wir müssen konstatieren, dass uns am Ende die Luft ausgegangen ist.“

Zlatko Junuzovic (Werder-Spieler): „Es war ein spektakuläres Spiel für die Zuschauer. Schade, dass wir nichts mitgenommen haben. Beide Seiten haben ein tolles Spiel abgeliefert. Wir haben unser Bestmögliches gegeben, haben uns hier gut präsentiert und hätten einen Punkt verdient gehabt. Die Dortmunder Offensive war aber extrem stark, unberechenbar.“

Felix Wiedwald (Werder-Torwart): „Die Enttäuschung ist erstmal riesengroß. Wir führen zweimal und müssen das Spiel abgeben, weil zwei Elfmeter gegen uns gepfiffen werden. Der erste war einer, bei dem zweiten bin ich mir nicht sicher. Nach der Leistung, die wir hier gezeigt haben, hätten wir den siebten Platz verdient gehabt. Für Dortmund ging es auch um viel, sie hatten mehr Druck als wir. Wir konnten nur gewinnen heute, so sind wir in die Partie gegangen.

13 Gegentore in den letzten drei Spielen habe ich mir natürlich nicht gewünscht. So viele haben wir in den Spielen davor nicht zusammen kassiert. Es ist bitter, am Ende die Bilanz nochmal so nach unten zu ziehen. Insgesamt dürfen wir trotzdem zufrieden sein. Wenn man sieht, wo wir in der Hinrunde standen und dass wir dann noch die Chance auf Europa hatten, dann können wir stolz auf unsere Rückrunde sein.“

Fin Bartels: „Erstmal ist da Enttäuschung. Ich bin angefressen darüber, dass wir zwar wieder ein tolles Spiel abgeliefert haben, aber auch das wieder verloren haben. Das ärgert mich im Moment einfach. Direkt nach dem Spiel fällt es schwer, ein positives Fazit zu ziehen. Mit ein bisschen Abstand wird man der Saison aber auch viel Positives abgewinnen können. Wir haben eine tolle Entwicklung genommen. Aber es ist einfach der falsche Zeitpunkt, über positive Dinge zu sprechen, nachdem man so nah dran war an der Europa League.

Es war hier eine Gänsehaut-Atmosphäre im Stadion. Die 80.000, darunter unsere 10.000 Fans – das war eine Wahnsinnsstimmung. Dafür spielt man Fußball. Es war auch ein Wahnsinnsspiel, aber leider konnten wir uns am Ende nicht dafür belohnen. Wir haben immer Moral gezeigt, haben immer wieder versucht, etwas zu machen.“

Quelle: WerderStube