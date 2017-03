Nouri: "Für die erste Halbzeit muss ich mich entschuldigen"

Bremen - Puh, das war knapp! Trotz einer lausigen ersten Halbzeit und dank Max Kruse hat Werder Bremen gegen Darmstadt 98 gewonnen. Die Stimmen zum Spiel.

Alexander Nouri (Werder-Spieler): "Für die erste Halbzeit muss ich mich entschuldigen, für die zweite Halbzeit kann ich mich nur beim Team bedanken."

Torsten Frings (Darmstadt-Trainer): "Ich glaube nicht, dass der Fußball immer gerecht ist. Ich glaube, dass wir über das ganze Spiel die bessere Mannschaft waren. Wir haben uns nicht wie ein Absteiger präsentiert."

... über den Jubel bei seiner Rückkehr ins Weserstadion: "Das war ein besonderes Erlebnis, sehr emotional. Es macht mich stolz, dass die Fans nicht vergessen haben, was man hier über Jahre geleistet hat - auch wenn man jetzt ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf ist."

Max Kruse (Werder-Spieler): "Wir haben heute einen Riesenschritt gemacht, definitiv. Aber wir haben noch nicht die Punkte, die uns in der Liga halten. Wir haben noch elf Spiele vor der Brust, in denen noch viel passieren kann. In der ersten Halbzeit war noch sehr viel Luft nach oben. Haben uns in der Halbzeit eingeschworen und wollten diesen wichtigen Sieg unbedingt."

Robert Bauer (Werder-Spieler): "Nach dieser ersten Halbzeit wollten wir uns den Zuschauern einfach nicht weiter so präsentieren. Das hat an unserer Ehre gekratzt."

han/kso