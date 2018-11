„Unvergessliche Anerkennung“ für Pizarro

Berlin - Franz Beckenbauer hat ihn bekommen. Michael Schumacher auch. Ebenso die Klitschko-Brüder sowie Steffi Graf. Kurz: die Größten der Großen sind bislang mit dem „Sport Bambi“ ausgezeichnet worden. Und seit Freitagabend gehört auch Claudio Pizarro zu diesem illustren Kreis.

In Berlin erhielt der mittlerweile 40 Jahre alte Werder-Star aus den Händen von Paul Breitner, Weltmeister von 1974, den renommierten Medienpreis. Zwar nur als Nachrücker für das kurzfristig ausgebootete Bayern-Duo Franck Ribery/Arjen Robben, aber was soll's? Bambi ist Bambi. „Es ist eine unvergessliche Anerkennung. In meinem Kopf ist nur ein Wort: Danke!“, sagte der Peruaner, der mit seinem Sohn Claudio junior zur Gala gekommen war, vor den knapp 1.000 geladenen Gästen.

„Es ist schon eine sehr hohe Auszeichnung, die die Persönlichkeit und die Leistung eines Sportlers würdigt. Claudio steht zudem für die Freude am Fußball. Dass das mit einem Preis wie dem Bambi honoriert wird, finde ich sehr gut“, sagte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitagmittag. Er war allerdings nicht mit Pizarro nach Berlin geflogen – das Laternenfest seiner Tochter hatte Vorrang.

