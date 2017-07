Der Spielplan: Viermal zur Traditionszeit

Spieltage eins bis sechs terminiert

+ © Gumz Die Werder-Profis wissen jetzt, wann sie an den ersten sechs Spieltagen ran müssen. © Gumz

Bremen - Der Spielplan ist bereits raus, jetzt sind auch die ersten sechs Spieltage exakt durchterminiert: Werder Bremen darf viermal am Samstag ran, einmal am Sonntag und einmal am Dienstag.