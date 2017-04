Souveräner Sachbearbeiter Maxi Eggestein

Werders Defensivspieler

Bremen. Zum vierten Mal in Folge stand Maximilian Eggestein am Samstag in Werders Startelf, und der 20-Jährige lieferte beim 2:0-Erfolg über Hertha BSC bis zu seiner Auswechslung in der 73. Minute abermals eine unaufgeregte und grundsolide Leistung ab.