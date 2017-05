Gnabry will Kopfbälle üben

Lob, aber keine Einsatzgarantie von Nouri

+ © nordphoto Serge Gnabry kam gegen den 1. FC Köln erneut von der Bank. © nordphoto

Köln - Auf dieses Tor hat Serge Gnabry etwas länger warten müssen - und es wird ihm in seiner speziellen Situation sicher gut tun. Doch der Werder-Profi gab sich nach der 3:4-Niederlage in Köln, die er beinahe mit seinem elften Saisontor noch verhindert hätte, hoch professionell und ließ sich nicht zu sehr in den Vordergrund schieben.